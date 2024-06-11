İpek Tuzcuoğlu'ndan 'Yarım'

İpek Tuzcuoğlu, yeni kitabı 'Yarım'ı kitapseverlerle buluşturdu. Tuzcuoğlu'nun şiir ve aforizmalarını yazdığı Alfa Yayın Grubu’nun bünyesinde bulunan ‘Mona Kitap’tan çıkan aşk şiirleri kitabı 'Yarım'ın lansmanı gerçekleştirildi.

İpek Tuzcuoğlu

Lansmana katılanlar arasında; İlhan Şen, Erkan Bektaş, Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar, Aslıhan Güner, Aslı Turanlı, Yaşar Gündem, Burcu Karadağ, Cenk Eren, Ali Pınar, Goncagül Sunar, Eylem Yıldız, Nilay Cafer, Ümit Temurçin, TAMEV Derneği Kurucu Başkanı Nuray Derinçay Marçak, TBMM Üyesi Lütfü Türkkan gibi tanınmış isimler vardı.

Goncagül Sunar, İpek Tuzcuoğlu, Özcan Deniz ve Eylem Yıldız İpek Tuzcuoğlu, kitapta yer alan şiirlerden seçtiklerini İlhan Şen ve Erkan Bektaş ile birlikte seslendirdi. Tuzcuoğlu, Şen ve Bektaş lansmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. REKLAM "AŞK GENELDE YARI KALAN BİR ŞEY" İlhan Şen, kitapta okuduğu bir şiiri istek üzerine kameralar karşısında da okudu. Şen, "Aşk senin için nedir?" sorusuna; "Buna bir keresinde, 'Ne bileyim ben' demiştim. Bilinmediği için asırlardır bir şeyler yazılıyor. Herhalde halen tanımını arıyoruz" yanıtını verdi. Tuzcuoğlu ise Bektaş'a, "Bizim jenerasyon için aşk ne?" diye sordu. Erkan Bektaş; "Müthiş başlayan, hüsranla biten, genelde yarım kalan bir şey. Şair ve şiirleri merak ederim. Bu şiirleri ise bu kadar iyi beklemiyordum. Başucu kitabım olacak. Bunlardan bazılarını seslendirmiş olmak benim için şeref" diye cevap verdi.

Erkan Bektaş, İpek Tuzcuoğlu ve İlhan Şen "BİRBİRİMİZLE BÜTÜNLEŞMEYE ÇALIŞIYORUZ" İpek Tuzcuoğlu, "Kadınlar sanırım daha çok ilgi gösterecek kitaba. Biz daha duygusalız. Yarım kalmışlıkları kadınlar kendi içlerinde yıllarca devam ettirebiliyor. Biz birbirimizle bütünleşmeye çalışıyoruz. Bunu aşkla yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki mutlu aşklar da var. Ama tamamlanmamış aşklar için şahane bir kılavuz oldu bu kitap. Aşk sadece kadın - erkek ilişkisinden değil tabii ki. İlahi aşk, maneviyat, doğa ve meslek aşkı da var içinde" ifadelerini kullandı. REKLAM "BİZİMKİSİ GÖNÜL DOSTLUĞU" Kitaptaki şiir seslendirmesiyle ilgili soruları yanıtlayan İlhan Şen, "Bu kitap çocuğumuz gibi. Her bir şiirin yazımına şahit oldum" dedi. İpek Tuzcuoğlu, "Bu iki ismi nasıl ikna ettiniz?" sorusuna, "Gönül dostluğu bizimkisi. Ömürlük olduk biz. Kitabın devamı roman olarak gelecek. Sonra sinema filmi. Senaryoyu İlhan Şen'le yazacağız" yanıtını verdi.