4 Şurada Paylaş!







WONDERLUST'UN YILDIZI iPHONE 15 Apple'ın 17. nesil telefonu Wonderlust etkinliğinin yıldızı olarak sahneye çıktı. Yepyeni iPhone 15 'Dynamic Island' kesimi de dahil olmak üzere birçok beklenen özellikle geldi. Dynamic Island artık havayolu bilgileri de dahil olmak üzere bir dizi yeni özelliği bir arada sunuyor. 15 Serisi'nin, Plus modeli için 6.1 inç ve 6.7 inç Apple'ın Super Retina XDR ekranına sahip olduğu belirtildi. Yeni iPhone 15, 48 megapiksellik ana kamera ve görüntüleri yüksek çözünürlüklü 24 megapiksel görüntüde birleştirmek için piksel gruplaması kullanıyor. Ahize, görüntüyü bozmadan daha sıkı çekimler yapabilmesi gereken 2x telefoto "optik kalite" ile geliştirilmiş yakınlaştırma özelliğine sahip.

5 Şurada Paylaş!







TEMİZ ENERJİ VE DÜŞÜK KARBON Apple'ın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma çabasına uygun olarak, şirket, daha fazla geri dönüştürülmüş bileşen (kobalt dahil), geliştirilmiş ambalaj ve "yüksek kaliteli" karbon kredisi satın alması nedeniyle cihazın "ilk karbon nötr" ürünü olduğunu da açıkladı. Bununla birlikte yeni modelin bataryasında %100 geri dönüştürülebilir kobalt kullanıldığı da vurgulandı. Tüm Apple Watch üretim tesislerinde tamamen temiz üretilmiş elektrik kullanıldığını da açıkladı. Apple tüm aşamalarında karbon ayakizini yüzde 78'e kadar düşürdüğünü de açıkladı. Ürünün ABD'deki başlangıç fiyatı ise 399 dolar olarak belirlendi. Yeni Series 9'a ek olarak, şirket geçen yılki Apple Watch Ultra'ya bir güncelleme yaptığını duyurdu. Apple Watch Ultra Series 2, Series ile aynı olan S9 çipten güç alıyor. Bugünkü etkinlikte, şirket akıllı saatin 3.000 nit'lik bir maksimum parlaklığına sahip olduğunu açıkladı.

6 Şurada Paylaş!







YÜZDE 60 DAHA HIZLI S9 ÇİP En son giyilebilir cihazını resmi olarak tanıtan marka, yüzde 60 daha hızlı olduğunu belirttiği yeni S9 çipe sahip ve %30 daha hızlı bir GPU ile desteklenen Apple Watch Series 9'u sahneye çıkarttı. WatchOS 10, kullanıcıların Aygıtla başka bir kullanıcıya yakınken kişisel bilgilerini paylaşmalarına olanak tanıyan yeni 'İsim Bırakma' özelliğini sunuyor. 'Double Tap' (Çift tıklama) yeni saatin en ilginç özelliklerden biri olarak göze çarpıyor. Kullanıcıların işaret parmağını ve başparmağını birbirine dokunduğunda küçük hareketleri ve kan akışını algılayan çipe yedeklenmiş yeni bir giriş sistemi olan bu tıklama ile kullanıcılar bir çağrıyı yanıtlamak veya bir alarmı kapatmak gibi etkinlikleri gerçekleştirebilecekler. Bununla birlikte yeni ekranların ise 2.000 nit'e kadar parlaklık sağlayabildiği vurgulandı. Bunların yanı sıra, yeni Siri sağlık özelliği ile, kullanıcıların sağlık güncellemelerini sesle almalarını da sağlayacağı açıklandı. Apple'ın güncellenmiş nöral motoru ile S8 çipine oranla %25'e kadar daha hızlı metin yazabildiği de vurgulandı. Yeni Series 9, yıldız ışığı, şerit, gece yarısı, kırmızı ve yeni pembe renkleri ile satışa sunulacak.

Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

Şurada Paylaş! facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy

Yazı Boyutu Küçük Normal Orta Büyük Ekstra Büyük

Ana Sayfa

Yazı Boyutu

Paylaş

Kaydet