Apple iPhone 15, 15 Pro ve 15 Pro Max Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?
Apple iPhone 15 ön sipariş ve satış tarihi teknolojiyi yakınan takip edenlerim gündeminde yer alıyor. Apple'ın 17. nesil telefonu Wonderlust etkinliğinin yıldızı olarak sahneye çıktı. Karbon ayak izini de büyük ölçüde düşürdüğünü ve geri dönüştürülebilir ürünler kullandığını açıklayan Apple gerçekleştirdiği etkinlikte iPhone 15'i tanıttı. İşte iPhone 15 ön sipariş ve satış fiyatı...
Apple iPhone 15 Türkiye satış tarihi, Apple'ın 12 Eylül Salı günü gerçekleştirdiği lansmanın ardından araştırılmaya başlandı. Apple tarafından düzenlenen etkinlikle birlikte iPhone 15 ailesi ve yeni Apple Watch Series 9'un tanıtımı yapıldı. Gelişmenin ardından gözler "Apple iPhone 15, 15 Pro ve 15 Pro Max Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte Apple iPhone 15 satış tarihine ilişkin merak edilenler...
IPHONE 15 TANITILDI!
Apple Youtube üzerinden canlı yayınla düzenlediği Wonderlust etkinliğinde yeni Apple Watch Serisini ve iPhone 15 ailesinin tanıtımını gerçekleştirdi.
Yenilenen Macbook ailesinin ve yeni Apple Vison Pro'nun tanıtımından bu yana büyük ilgi ve övgülerden bahsederek başladığı toplantıda ilk olarak Apple Watch Series 9'un tanıtımı ve yenilikleri gösterildi.
APPLE IPHONE 15 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
iPhone 15 ön sipariş satışları 15 Eylül'de başlayacak. Yeni iPhone 15 modelleri 22 Eylül'de Apple Store ve yetkili mağazalarda satışa sunulacak.
WONDERLUST'UN YILDIZI iPHONE 15
Apple'ın 17. nesil telefonu Wonderlust etkinliğinin yıldızı olarak sahneye çıktı. Yepyeni iPhone 15 'Dynamic Island' kesimi de dahil olmak üzere birçok beklenen özellikle geldi. Dynamic Island artık havayolu bilgileri de dahil olmak üzere bir dizi yeni özelliği bir arada sunuyor. 15 Serisi'nin, Plus modeli için 6.1 inç ve 6.7 inç Apple'ın Super Retina XDR ekranına sahip olduğu belirtildi.
Yeni iPhone 15, 48 megapiksellik ana kamera ve görüntüleri yüksek çözünürlüklü 24 megapiksel görüntüde birleştirmek için piksel gruplaması kullanıyor. Ahize, görüntüyü bozmadan daha sıkı çekimler yapabilmesi gereken 2x telefoto "optik kalite" ile geliştirilmiş yakınlaştırma özelliğine sahip.
TEMİZ ENERJİ VE DÜŞÜK KARBON
Apple'ın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma çabasına uygun olarak, şirket, daha fazla geri dönüştürülmüş bileşen (kobalt dahil), geliştirilmiş ambalaj ve "yüksek kaliteli" karbon kredisi satın alması nedeniyle cihazın "ilk karbon nötr" ürünü olduğunu da açıkladı.
Bununla birlikte yeni modelin bataryasında %100 geri dönüştürülebilir kobalt kullanıldığı da vurgulandı. Tüm Apple Watch üretim tesislerinde tamamen temiz üretilmiş elektrik kullanıldığını da açıkladı. Apple tüm aşamalarında karbon ayakizini yüzde 78'e kadar düşürdüğünü de açıkladı. Ürünün ABD'deki başlangıç fiyatı ise 399 dolar olarak belirlendi.
Yeni Series 9'a ek olarak, şirket geçen yılki Apple Watch Ultra'ya bir güncelleme yaptığını duyurdu. Apple Watch Ultra Series 2, Series ile aynı olan S9 çipten güç alıyor. Bugünkü etkinlikte, şirket akıllı saatin 3.000 nit'lik bir maksimum parlaklığına sahip olduğunu açıkladı.
YÜZDE 60 DAHA HIZLI S9 ÇİP
En son giyilebilir cihazını resmi olarak tanıtan marka, yüzde 60 daha hızlı olduğunu belirttiği yeni S9 çipe sahip ve %30 daha hızlı bir GPU ile desteklenen Apple Watch Series 9'u sahneye çıkarttı.
WatchOS 10, kullanıcıların Aygıtla başka bir kullanıcıya yakınken kişisel bilgilerini paylaşmalarına olanak tanıyan yeni 'İsim Bırakma' özelliğini sunuyor.
'Double Tap' (Çift tıklama) yeni saatin en ilginç özelliklerden biri olarak göze çarpıyor. Kullanıcıların işaret parmağını ve başparmağını birbirine dokunduğunda küçük hareketleri ve kan akışını algılayan çipe yedeklenmiş yeni bir giriş sistemi olan bu tıklama ile kullanıcılar bir çağrıyı yanıtlamak veya bir alarmı kapatmak gibi etkinlikleri gerçekleştirebilecekler. Bununla birlikte yeni ekranların ise 2.000 nit'e kadar parlaklık sağlayabildiği vurgulandı.
Bunların yanı sıra, yeni Siri sağlık özelliği ile, kullanıcıların sağlık güncellemelerini sesle almalarını da sağlayacağı açıklandı. Apple'ın güncellenmiş nöral motoru ile S8 çipine oranla %25'e kadar daha hızlı metin yazabildiği de vurgulandı.
Yeni Series 9, yıldız ışığı, şerit, gece yarısı, kırmızı ve yeni pembe renkleri ile satışa sunulacak.