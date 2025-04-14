iPhone 16e fırtınası! Apple, küresel akıllı telefon pazarında zirveye oturdu

Apple, 2025’in ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon satışlarında liderliği ele geçirdi. Counterpoint Research’ün verilerine göre, iPhone 16e’nin lansmanı ve Japonya ile Hindistan’daki yüksek talep, Apple’ı %19’luk pazar payıyla zirveye taşıdı. Samsung %18’lik payla ikinci olurken, Xiaomi, Vivo ve OPPO ilk beşi tamamladı. Apple’ın hisseleri, pazartesi günü erken işlemlerde %5 yükseldi.

Küresel akıllı telefon sevkiyatları, International Data Corporation’a (IDC) göre ilk çeyrekte %1,5 artarken, Counterpoint Research bu büyümeyi %3 olarak bildirdi. Ancak, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifeleri ve küresel ticaret gerilimleri, son iki haftadır piyasalarda dalgalanmalara yol açarak ekonomik görünümü gölgeliyor ve enflasyon endişelerini körüklüyor.

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TARİFE KRİZİNDE STRATEJİK ADIM

Apple, Trump’ın Çin’e yönelik tarifelerinden kaçınmak için yoğun çaba gösterdi. Şirket, Hindistan’dan ABD’ye yaklaşık 1,5 milyon iPhone, yani 600 ton cihaz taşımak için kargo uçakları kiraladı. Trump’ın akıllı telefonları, bilgisayarları ve bazı elektronik ürünleri Çin’e uygulanan geniş kapsamlı tarifelerden muaf tutma kararı, pazartesi günü küresel teknoloji hisselerinde yükselişi tetikledi. IDC’den Ryan Reith, “ABD’nin akıllı telefon ithalat tarifelerini geçici olarak askıya alması, ABD’li şirketlere nefes aldırıyor, ancak Çin’in tedarik zincirine bağımlılık, tarife belirsizlikleriyle sürüyor” dedi. Reith, ABD’li markaların bu muafiyetten faydalanarak üretim ve sevkiyatı artırması gerektiğini vurguladı.