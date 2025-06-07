Her yıl Eylül ayında düzenlediği etkinliklerle teknoloji dünyasına yön veren Apple, bu yıl da geleneği bozmuyor. 2025’in en çok konuşulacak cihazlarından biri olmaya aday iPhone 17’nin tanıtım tarihi yaklaşırken, kullanıcılar yeni modelin neler sunacağını araştırmaya başladı. Gelişmiş kamera özellikleri, daha güçlü bir işlemci ve şık tasarım beklentileriyle iPhone 17'nin tanıtım etkinliği merakla bekleniyor. İşte merak edilenler...