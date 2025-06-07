iPhone 17 lansman tarihi: iPhone 17 ne zaman çıkacak?
Apple tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği yeni nesil iPhone için geri sayım başladı. Yakın zamanda tanıtılması beklenen iPhone 17, teknoloji meraklılarını şimdiden heyecanlandırdı. Tasarımından donanımına birçok alanda yenilik sunması beklenen modelin lansman tarihi ve teknik detayları merak konusu olurken, gözler bir kez daha Apple'dan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Peki, iPhone 17 Türkiye satış tarihi ne? İşte merak edilenler...
Her yıl Eylül ayında düzenlediği etkinliklerle teknoloji dünyasına yön veren Apple, bu yıl da geleneği bozmuyor. 2025’in en çok konuşulacak cihazlarından biri olmaya aday iPhone 17’nin tanıtım tarihi yaklaşırken, kullanıcılar yeni modelin neler sunacağını araştırmaya başladı. Gelişmiş kamera özellikleri, daha güçlü bir işlemci ve şık tasarım beklentileriyle iPhone 17'nin tanıtım etkinliği merakla bekleniyor. İşte merak edilenler...
İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple, yıllardır yeni iPhone modellerini genellikle Eylül ayının ikinci haftasında tanıtıyor. Bu gelenek göz önüne alındığında, iPhone 17’nin 2025 yılı Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.
Apple’ın 2025 Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında büyük bir lansman etkinliği düzenlemesi ve aynı ay içerisinde satışlara başlaması olası görünüyor.
TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Apple genellikle ABD’deki lansmandan yaklaşık 1-2 hafta sonra Türkiye’de satışa başlıyor. Eğer Eylül 2025’te global lansman yapılırsa, iPhone 17’nin Türkiye’deki çıkış tarihi Eylül sonu veya Ekim başı olabilir.
İPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER?
Henüz Apple tarafından resmi olarak açıklanmasa da, teknoloji çevrelerinden gelen sızıntılar iPhone 17’nin önemli değişikliklerle geleceğini gösteriyor. İşte öne çıkan bazı beklentiler:
Yeni tasarım çizgileri: Daha ince çerçeveler ve hafif gövde
Gelişmiş kamera sistemi: Yapay zekâ destekli gece modu ve 8K video kaydı
Daha güçlü işlemci: A19 Bionic ile yüksek performans ve enerji verimliliği
Uzun pil ömrü: iOS 19 ile optimize edilmiş güç kullanımı
Ekran yeniliği: 120Hz ProMotion teknolojisi tüm modellere yayılabilir.