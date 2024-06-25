İphone 7 hangi yıl çıktı, özellikleri neler?

Apple, teknoloji dünyasında yenilikçi ürünler sunma konusundaki liderliğini her yeni modeliyle pekiştirmeye devam ediyor. 2016 yılında piyasaya sürülen iPhone 7, bu geleneğin bir parçası olarak dikkat çekti. Yeni özellikleri ve geliştirilmiş performansıyla iPhone 7, akıllı telefon pazarında büyük bir yankı uyandırdı. Suya ve toza dayanıklı tasarımı, gelişmiş kamera sistemi ve daha güçlü işlemcisi ile iPhone 7, kullanıcı deneyimini yeni bir seviyeye taşıdı. Bu yazımızda, iPhone 7'nin hangi yıl ve ne zaman piyasaya sürüldüğünü, özelliklerini ve bu modelin neden bu kadar önemli olduğunu detaylı bir şekilde ele alacağız.

iphone 7 Hangi Yıl Çıktı?

iPhone 7, 2016 yılında piyasaya sürüldü. Apple, 7 Eylül 2016 tarihinde San Francisco'daki Bill Graham Civic Auditorium'da düzenlenen özel bir etkinlikte iPhone 7'yi tanıttı. Bu tanıtım, Apple'ın her yıl düzenlediği ve büyük bir merakla beklenen geleneksel ürün lansmanlarından biriydi. iPhone 7, 16 Eylül 2016 tarihinde dünya genelinde satışa sunuldu ve kısa sürede büyük bir ilgi gördü.