iPhone XR
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iPhone 9 bekleyenleri yanıltan Apple bunun yerine XR’ı tanıttı

Apple’ın tanıttığı yeni ürünler arasında en düşük fiyat seçeneğiyle yer alan iPhone XR, A12 Bionic Çip, 6.1 inç Liquid Retina Ekran ve altı renk seçeneğiyle geliyor.

13.09.2018 - 01:34 | Güncelleme:

Apple’ın ikonik ekran düğmesinden vazgeçtiğinin resmiyet kazandığı XR modeli tamamen ekrandan oluşan ve 6.1 inç Liquid Retina ekranlı, A12 Bionic çip, Face ID ve tek kamera lensi ile portre çekebilen kamera sistemiyle geliyor. Tamamı ekrandan oluşan tasarım, iPhone XR’ın ekranını kenarlara kadar genişletiyor. Dayanıklı ön cama sahip ekran, 7000 serisi havacılık ve uzay endüstrisi standardında dayanıklı alüminyumdan yapılan anodize şeritle uyum sağlıyor. Ayrıca cam arka yüzey kablosuz şarj olanağı sunuyor.

iPhone XR beyaz, siyah, mavi, sarı, mercan ve (PRODUCT)RED olmak üzere altı yeni renk seçeneğiyle geliyor. Suya ve sıçramalara dayanıklı, IP67 derecesine sahip telefon, kahve, çay ve soğuk içeceklerle her gün yaşanabilecek dökülmelere karşı koruma sağlıyor. Ön yüzeyin tamamını oluşturan 6.1 inç Liquid Retina ekran, geniş renk desteği sunan True Tone doğru renkleri sunuyor. iPhone XR, uyandırmak için dokunma, yukarı kaydırarak ana ekranı açma, aşağı kaydırarak bildirimlere ve Denetim Merkezi’ne erişme ve ana ekrana basarak kamerayı ya da feneri anında açmanızı sağlayan yeni dokunsal geri bildirim özelliği gibi hızlı ve akıcı iPhone hareketlerini destekliyor.

Apple tasarımı A12 Bionic ile XR akıllı telefonlarda ilk defa bulunan 7 nanometre çipi içeriyor. iPhone XR bu kadar güçlü olmasının yanısıra iPhone 8 Plus’a göre bir buçuk saat daha uzun pil ömrü sunuyor. Yazılım optimizasyonları ve Secure Enclave sayesinde Face ID, iPhone XR’da daha hızlı çalışıyor. iPhone XR’da, daha hızlı otomatik odaklama sağlayan yeni bir sensöre sahip 12 megapiksel f/1.8 diyaframlı geniş açılı bir lens bulunuyor. Neural Engine ve geliştirilmiş yazılım algoritmaları bokeh efektine sahip portre fotoğraflarına imkan tanıyor.

Akıllı HDR ise fotoğraflara daha güçlü vurgu ve gölge ayrıntıları getiriyor. Yeni Derinlik Denetimi ile kullanıcılar portre modunda değişimleri gerçek zamanlı olarak görebildikleri gibi daha sonra Fotoğraflar uygulamasında da yapabiliyor. 
iPhone XR 64 GB, 128 GB ve 256 GB modelleriyle beyaz, siyah, mavi, sarı, mercan ve (PRODUCT)RED renk seçeneklerinde Amerika’da 749 başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu da iPhone XR’ın fiyatının kuvvetle muhtemel Türkiye’de en az 10 bin liradan başlaması anlamına geliyor.

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