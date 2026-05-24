iPhone kullanıcıları dikkat: Apple sessizce yeni özellikler ekledi! İşte son güncellemelerle gelen yenilikler
Apple'ın son iOS güncellemeleriyle iPhone'lara birçok küçük ama dikkat çekici özellik eklendi. Şifreli RCS mesajlaşmadan Apple Haritalar'daki yeni öneri sistemine kadar birçok yenilik sessiz sedasız kullanıma sunuldu. İşte son güncellemelerle iPhone'lara gelen yenilikler…
Apple’ın son aylarda yayımladığı iOS 26.3, iOS 26.4 ve iOS 26.5 güncellemeleri, iPhone kullanıcılarının günlük deneyimini etkileyen çok sayıda küçük ama dikkat çekici yeniliği beraberinde getirdi. Android’den iPhone’a geçiş araçlarından şifreli RCS mesajlaşmaya, Apple Haritalar’daki yeni öneri sisteminden aksesuar desteğine kadar birçok özellik sessiz sedasız kullanıma sunuldu. Özellikle iOS 26.5 güncellemesi ilk bakışta büyük bir değişiklik sunmuyormuş gibi görünse de, Apple’ın arka planda yaptığı bazı eklemeler teknoloji dünyasında dikkat çekti.
iOS 23 GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİLİKLER
Konum Takibi Daha Sınırlı Hale Geldi
iOS 26.3 ile Apple, mobil operatörlerin kullanıcılarının konumunu ne kadar yakından takip edebileceğini sınırlayan yeni bir seçenek sundu.
Bu sistem sayesinde operatörler kullanıcıların tam adresi yerine yaklaşık bölge bilgisini görebiliyor. Apple, özelliğin kullanıcı gizliliğini artırmayı hedeflediğini belirtiyor.
Android’e Geçmek Artık Daha Kolay
Apple, dikkat çeken bir başka değişiklikle Android’e geçiş sürecini de kolaylaştırdı. Yeni sistem sayesinde veriler, artık iPhone’dan Android telefonlara daha kolay aktarabiliyor. Özellik, Ayarlar menüsündeki “iPhone’u Aktar veya Sıfırla” bölümünde yer alıyor.
İOS 26.4 İLE GELEN YENİLİKLER
Sağlık Uygulamasına Yeni Uyku Verisi
iOS 26.4 güncellemesiyle Apple, “Sağlık” uygulamasındaki uyku takibi özelliklerini de genişletti. Yeni “Ortalama Uyku Süresi” metriği sayesinde kullanıcılar son dönemdeki uyku düzenlerini daha detaylı takip edebiliyor. Özellik, özellikle Apple Watch kullanan kişiler için daha kapsamlı analizler sunuyor.
Carplay’de Yapay Zeka Dönemi
CarPlay sistemine ChatGPT ve Claude gibi üçüncü taraf yapay zeka asistanları desteği de geldi. Kullanıcılar araç içinde sesli komutlarla yapay zeka araçlarına erişebiliyor.
Şimdilik özellik sınırlı şekilde çalışıyor ve araç ayarlarını doğrudan kontrol edemiyor. Ancak bu yenilik, Apple’ın araç içi yapay zeka entegrasyonunu genişletmeye başladığının önemli işaretlerinden biri olarak görülüyor.
“Yakınınızdaki Konserler” Özelliği
Apple Music uygulamasına “Yakınınızdaki Konserler” özelliği eklendi. Bu özellik, kullanıcıların düzenli olarak dinlediği sanatçılar ve müzik tercihleri doğrultusunda yaklaşan etkinlikleri listeleyebiliyor.
Apple, bu özellikle birlikte kullanıcıların hem favori sanatçılarının konserlerini daha kolay takip edebilmesini hem de yeni etkinlikler keşfedebilmesini amaçlıyor.
Yapay Zeka İle Çalma Listesi Oluşturma
Apple Music’e eklenen bir diğer yenilik ise yapay zeka destekli çalma listesi oluşturma sistemi oldu. Kullanıcılar artık uygulamaya “90’lar rock şarkıları” veya “sakin gece müzikleri” gibi komutlar yazarak otomatik çalma listeleri oluşturabiliyor.
Apple’ın yeni sistemi; ruh hali, müzik türü ve kullanıcı alışkanlıklarına göre öneriler hazırlayarak kişiselleştirilmiş müzik deneyimi sunmayı hedefliyor.
Çevrimdışı Şarkı Tanıma Desteği
Apple’ın “Müzik Tanıma” özelliği artık internet bağlantısı olmadan da kullanılabiliyor. Çevrimdışıyken duyduğunuz bir şarkıyı tanımlamak istediğinizde “Müziği Tanı“ düğmesine dokunuyorsunuz ve cihaz kısa bir ses örneği kaydediyor. iPhone yeniden internete bağlandığında ise şarkı otomatik olarak tespit ediliyor.
Özellik özellikle metro, uçak veya bağlantının zayıf olduğu alanlarda kullanıcı deneyimini kolaylaştırmayı hedefliyor.
İOS 26.5 İLE GELEN YENİLİKLER
Şifreli RCS Mesajlaşma
Apple’ın iOS 26.5 ile sunduğu en dikkat çekici yeniliklerden biri, iPhone ve Android cihazlar arasındaki RCS mesajlaşmalarına yönelik güvenlik güncellemesi oldu.
Yeni sistemle birlikte desteklenen RCS mesajları uçtan uca şifrelenebiliyor. Böylece kullanıcı mesajlarının üçüncü kişiler tarafından okunmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Bu değişiklik, özellikle iPhone ve Android kullanıcıları arasındaki mesajlaşma deneyimini daha güvenli hale getirmesi nedeniyle teknoloji dünyasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Apple Maps Artık Öneriler Sunuyor
iOS 26.5 ile Apple Haritalar uygulamasına “Suggested Places” adı verilen yeni bir öneri sistemi de eklendi.
Bu sistem kullanıcıların bulunduğu konumu, son aramalarını, bölgede popülerleşen mekânları analiz ederek yeni yer önerileri sunuyor.
Yeni Pride Luminance Duvar Kâğıdı
Apple, iOS 26.5 ile birlikte “Pride Luminance” adlı yeni bir dinamik duvar kâğıdı da yayınladı.
Renk geçişleri ve hareket efektleri içeren bu duvar kâğıdı cihaz hareket ettikçe farklı renk yansımaları oluşturuyor. Apple bu tasarımı 2026 Pride koleksiyonunun bir parçası olarak duyurdu.
Üçüncü Taraf Akıllı Saat Ve Kulaklıklara Yeni Ayrıcalıklar
Apple, Avrupa Birliği’nin Dijital Pazarlar Yasası kapsamında iOS 26.5 ile bazı kapalı ekosistem özelliklerini üçüncü taraf cihazlara açtı.
Yeni güncellemeyle birlikte;
Üçüncü taraf kulaklıklar iPhone’a AirPods benzeri yakın eşleştirme desteğiyle bağlanabiliyor.
Akıllı saatler artık iPhone bildirimlerini daha gelişmiş şekilde görüntüleyebiliyor.
Canlı Etkinlikler özelliği üçüncü taraf giyilebilir cihazlarda da desteklenebiliyor.
Ancak bu özelliklerin şu anda yalnızca Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılabildiği belirtiliyor.
Apple Küçük Güncellemelerde De Yeni Özellikler Sunuyor
Apple’ın son iOS güncellemeleri, ara sürümlerde de önemli yeniliklerin sunulmaya devam ettiğini gösteriyor. Özellikle güvenlik, yapay zeka ve günlük kullanım kolaylığı odaklı özellikler, iPhone kullanıcılarının deneyimini doğrudan etkileyen değişiklikler arasında yer alıyor.