iPhone kullanıcıları dikkat: Apple sessizce yeni özellikler ekledi! İşte son güncellemelerle gelen yenilikler

Yapay Zeka İle Çalma Listesi Oluşturma

Apple Music’e eklenen bir diğer yenilik ise yapay zeka destekli çalma listesi oluşturma sistemi oldu. Kullanıcılar artık uygulamaya “90’lar rock şarkıları” veya “sakin gece müzikleri” gibi komutlar yazarak otomatik çalma listeleri oluşturabiliyor.

Apple’ın yeni sistemi; ruh hali, müzik türü ve kullanıcı alışkanlıklarına göre öneriler hazırlayarak kişiselleştirilmiş müzik deneyimi sunmayı hedefliyor.

Çevrimdışı Şarkı Tanıma Desteği

Apple’ın “Müzik Tanıma” özelliği artık internet bağlantısı olmadan da kullanılabiliyor. Çevrimdışıyken duyduğunuz bir şarkıyı tanımlamak istediğinizde “Müziği Tanı“ düğmesine dokunuyorsunuz ve cihaz kısa bir ses örneği kaydediyor. iPhone yeniden internete bağlandığında ise şarkı otomatik olarak tespit ediliyor.

Özellik özellikle metro, uçak veya bağlantının zayıf olduğu alanlarda kullanıcı deneyimini kolaylaştırmayı hedefliyor.