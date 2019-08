Apple'da daha önce de yaşanan güvenlik açığının 12.4 sürümünde de yaşandığı ortaya çıktı. Google çalışanı tarafından bulunan güvenlik açığı nedeniyle kullanıcıların bilgilerinin korumasız kalırken, cihazlar da her an hacker saldırısına uğrayabilir. iOS 12.4 güncellemesi ile telefona “jailbreak” yapılabiliniyor. Ancak bu durum bir önceki sürümde var olan güvenlik açığını yeniden ortaya çıkarıyor. Ayrıca iOS 12.4’ün güvenlik açığın nedeniyle zararlı yazılım geliştiricileri Apple’ın “sandbox”ını geçerek telefonunuzdaki depolanmış verilere erişebilir. Ancak daha önceki güvenlik açıklarını kapatmak için yayınlanan İOS 12.4'teki bu güvenlik açığının nasıl önüne geçileceğine dair bir bilgi henüz şirketten paylaşılmadı. Bazı uzmanlar henüz iOS 12.4 sürümüne geçmeyen kullanıcıların, güncellemeyi yapmamalarını öneriyor. iOS'ta yapılan güncelleme geri alınamıyor.

iPHONE'LAR ARASI KABLOSUZ VERİ AKTARIMI

Apple'ın yeni güncellemesi iOS 12.4 ile Apple Watch'larda Walkie Talkie özelliğini aktif hale getirecek watchOS 5.3 sürümü de yayına verildi.

iOS 12.4 güncellemesi ile birlikte kullanıcılar artık iCloud veya iTunes'a bağlı kalmaksızın kablosuz ağ üzerinden eski iPhone'larındaki verileri yeni iPhone'larına aktarabiliyor. Bunun için hızlı bir WiFi bağlantısı yeterli. Böylece eski iPhone'dan yeni bir modele geçiş çok daha kolay bir hale geldi.

Diğer yandan watchOS 5.3 güncellemesi ile Walkie Talkie özelliği tekrar aktif hale geldi. Güvenlik açığı bulunduğu gerekçesiyle bir süreliğine kullanıma kapalı tutulan Walkie Talkie sayesinde kullanıcılar tıpkı bir telsiz gibi birbirleri arasında sesli iletişim kurabiliyor. Bunun için birbiri ile konuşmak isteyen iki kullanıcının davet göndermesi yeterli, sonrasında tek tuş ile karşı tarafa ses gönderilebiliyor.

Bir dizi güvenlik açığını da kapatan iOS 12.4 dışında Apple, eski iPhone modelleri için de sürpriz bir güncelleme yayınladı. iOS 9.3.6 ve iOS 10.3.4 güncellemeleri iPad 2, iPad Mini 3, iPhone 4S, iPad 3, iPad 4, iPhone 5'lere indirilebiliyor. Kullanıcılar böylece eskiyen cihazlarındaki güvenlik açıklarını kapatırken, güncelleme performans artışı da sağlıyor.

iOS 12.4 güncellemesini destekleyen Apple cihazları ise şöyle:

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s, 12.9 inç iPad Pro, 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPod touch 6. nesil.

iOS 12.4 güncellemesinin ardından Apple, Eylül ayı ortasında uzun zamandır beklenen iOS 13 sürümünü yayınlayacak.

İOS 12.4 İLE İPHONE'LARA KREDİ KARTI GELİYOR

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, bazı iPhone kullanıcılarına ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs ile ortak oluşturduğu Apple Card isimli kredi kartına başvuru daveti yaptı. Mastercard tarafından da desteklenen girişim iOS 12.4 ve üzeri işletim sistemlerinde kullanılabilecek ve çeşitli indirim imkanları da sağlayacak.

Apple ve Goldman Sachs'in bir önceki kazanç açıklamaları sırasında duyurulan kredi kartının, bir ay sonra kullanıcıların tamamına sunulacağı belirtildi. Kullanıcılar iOS 12.4 veya üzeri işletim sistemine sahip iPhone telefonlarındaki cüzdan uygulaması üzerinden karta başvuru yapabilecek.

The Verge haberine göre, uygulama için verilen kullanıcı bilgilerinin denetim için Goldman Sachs'e gönderileceği ve bu işlemin bir dakikadan daha kısa süreceği vurgulandı.

Apple'dan yapılan açıklamada Apple Card'ın Chase Sapphire veya American Express gibi ayrıcalıklı kartlarla rekabet etmeyi hedeflemediği, bunun ötesinde söz konusu karta bütün iPhone kullanıcılarının erişebilmesinin amaçlandığı, bu sebeple de kart başvuru sürecinin diğer kartlarda olduğu kadar sıkı olmayacağı belirtildi.

Söz konusu açıklamada yeni kredi kartının ödeme ağının Mastercard tarafından destekleneceği vurgulandı. Bunun yanında kullanıcılardan karta ait bir işlem ücreti veya yıllık kullanım ücreti alınmayacağına dikkat çekilirken, doğrudan Apple üzerinden yapılan satın alımlarda yüzde 3.0, Apple Pay ile yapılan satın alımlarda yüzde 2.0 ve diğer satın alımlarda yüzde 1.0 olmak üzere, kullanıcılara indirim sağlanacağı belirtildi.