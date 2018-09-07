12 Eylül'de tanıtımı gerçekleştirilecek olan yeni iPhone'lar için analistler, iPhone 8'lerin satışa sunulduğu dönemle kıyaslama yaparak iPhone Xs için 799 dolar (bugünkü kurla 5.255 TL), iPhone Xs Max için ise başlangıç fiyatı olarak 999 dolar (bugünkü kurla 6.570 TL) öngörmüştü. Apple'a yakın kaynaklar üzerinden yapılan araştırmalara göre fiyatlar bu seviyelerde olmayacak.

Bank of America'nın analisti Wamsi Mohan, yeni iPhone'ların fiyatlarının beklenenden yüksek olacağını açıkladı. Mohan'a göre iPhone Xs, 999 dolardan başlayacakken, iPhone Xs Max ise 1.099 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Tabii bu rakamlar, cihazların başlangıç seviyesi modelleri için söz konusu.

iPhone Xs ve iPhone Xs Max'in Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Mohan'ın analizi doğruysa, iPhone Xs'in fiyatı bugünün kuruyla 6.570 TL, iPhone Xs Max'in fiyatı ise 7.222 TL olarak gözüküyor. Tabii bu bedellere ülkemizde eklenecek vergiler dahil değil. Tahminlerimize göre iPhone Xs'nin ülkemizde 8.000 TL'leri aşması, iPhone Xs Max'in de 10.000'i bulması muhtemel.

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