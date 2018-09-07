Apple, ilk defa aynı gün içinde 3 büyük akıllı telefonu tanıtmaya hazırlanıyor. 12 Eylül'de gerçekleşecek organizasyonda, 5,8 inç iPhone Xs, 6,5 inç iPhone Xs Max ve 6,1 inç iPhone 9 tanıtılacak.

Bir Reddit kullanıcısı, 6,5 inç iPhone Xs Max ve 6,1 inç iPhone 9 için geliştirilen kılıfların fotoğrafını çekmeyi başardı ve bunları iPhone X ile karşılaştırdı. Her iki telefon da 5,8 inçlik iPhone X'dan daha büyük. Kılıflara bakıldığında, arka kameralar için her iki modelde de dikey bölümler ayrılmış. Bu da demek oluyor ki iPhone Xs Max ve iPhone 9'da kameralar yatay bir dizilimde olmayacak. Yine kılıflardan yola çıkılarak keşfedilen bir diğer detay iPhone Xs Max'in çift arka kameraya sahip olacağı. Buna karşın iPhone 9'da tek ana kamera kullanılacak.

Yeni iPhone'lar hakkında bilinen bir diğer gerçek de iPhone Xs Max ve iPhone Xs'nin OLED ekranla geleceği. iPhone 9 ise yüksek ihtimalle maliyeti düşürmek için LCD ekranla donatılacak. Cihazlara dair detaylı bilgiye sahip olmamıza çok az kaldı. Yalnızca 5 gün sonra Apple, merakla beklenen tanıtımı gerçekleştirecek.

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