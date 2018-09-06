Canon, EOS R full frame aynasız kamerasını duyurdu!
Canon, EOS R olarak adlandırdığı ilk full frame aynasız kamera ve lens ekipmanını duyurdu. Nikon'un tanıtımından kısa bir süre sonra duyurulan yeni Canon makineler, Uzak Doğu'da rekabetin kızıştığını işaret ediyor
06.09.2018 - 11:08 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Nikon'un Z6 ve Z7 full frame aynasız kameralarını duyurmasının hemen ardından Canon cephesinden de hamle geldi. Nikon gibi Japonya merkezli olan firma, EOS R full frame aynasız kamerasını ve lens ekipmanlarını duyurdu. Son derece başarılı aynasız fotoğraf makineleri ile son yıllarda bu alanda bir hayli öne geçen Sony, rekabette artık iki ciddi rakiple karşı karşıya gelecek.
Canon EOS R'ın teknik özellikleri
Full frame aynasız EOS R kameralar, 100-40.000 ISO aralığı ve 30,3 megapiksellik çözünürlük sunuyor. DIGIC 8 görüntü işlemcisi ile donatılan kamera, dünyanın en hızlı odaklanma (0,05 saniye) teknolojisine de sahip. Arka yüzünde dokunmatik ekran, OLED elektronik vizör ve üst kısmında da bir bilgi paneli bulunan Canon EOS R serisi için geliştirilen ilk lensler, 24-105 mm f / 4 L, 50 mm f / 1,2 mm L, 28-70 mm f / 2 L ve 35 mm f / 1.8 makro olarak duyuruldu.
Canon EOS R'ın fiyatı ne kadar?
Henüz Türkiye'ye ne zaman geleceği açıklanmayan ve 12 Eylül'de ön sipariş sürecine girecek olan Canon EOS R'ın lens'siz fiyatı 2.299 dolar, bugünkü kurla hesaplarsak 15.222 TL olarak belirlenmiş. Ekim ayı içerisinde piyasaya sürülecek olan kamerayı 14-105 mm lens ile almak isteyenler 3.399 dolar, bugünkü kurla hesaplarsak 22.493 TL ödemesi gerekiyor.
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Canon, EOS R full frame aynasız kamerasını duyurdu! - Haberler/canon-eos-r-full-frame-aynasiz-kamerasini-duyurdu-2132425-ekonomi2132425
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