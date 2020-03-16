AA

Konut kredi faizlerinde birbiri ardına yapılan indirimler, ipotekli konut satışlarında rekorları beraberinde getirdi. Şubat ayındaki ipotekli konut satışları yıllık bazda yüzde 392 artışla 43 bin 733'e ulaştı ve 8 yılın en yüksek şubat ayı verisi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 2019 yılının ikinci yarısından itibaren politika faizinde indirim sürecine girmesi, konut kredi faizlerinin de kademeli olarak gerilemesini sağladı.

Kamu bankalarının geçen yılın ağustos ayında konut faizlerini aylık yüzde 1'in altına düşürmesi, bu sürece özel bankaların da dahil olması, vatandaşların konuta olan ilgisini artırdı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, şubat ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 392 artan ipotekli konut satışları 43 bin 733'ye ulaştı. Söz konusu rakam 8 yılın en iyi şubat ayı performansı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın şubat ayında 8 bin 890 ipotekli konut satılmıştı.

SATIŞLAR ZİRVEDE

Şubat ayında toplam 118 bin 753 konut satıldı. Aylık bazda bakıldığında 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldığı görüldü. Toplam konut satışı en son 2016 ve 2017'de 100 bin sınırını geçmişti. Öte yandan bu dönemde yabancıların Türkiye'ye ilgisi de sürdü. Şubat ayında ilk kez 4 bini geçen yabancılara konut satışları da 8 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Şubat 2013'te 716 konut yabancılara satılırken bu sayı Şubat 2020'ye gelindiğinde yüzde 459,4 artışla 4 bin 5'e ulaştı. Şubat ayında yıllara göre yabancılara konut satışları ise 2019'da 3 bin 321, 2018'de 1729, 2017'de 1306, 2016'da 1585, 2015'te 1369, 2014'te 1071 olarak gerçekleşmişti.

FAİZ KONUSUNDA ALINAN AKSİYONLAR REEL SEKTÖRE YANSIDI

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci, yaptığı değerlendirmede, konut istatistikleri şubat ayı verisinin faiz konusunda alınan aksiyonların reel sektöre yansıdığını ortaya koyduğunu söyledi.

İpotekli konut satışlarının şubatta rekor kırdığını dile getiren Cevizci, şunları kaydetti:

"Tüketici güveninde görülen iyileşme, ekonomide yaşanan toparlanma uzun vadeli yatırım kararlarının alınmasını destekleyerek ipotekli konut satışların artmasına imkan tanıyor. Bankaların rekabetçi faiz oranları bu performansın korunmasını sağlayacaktır. Yalnızca bulunduğumuz ay ve gelecek birkaç ay bu tablonun ivmesi yatay bir görünüm alabilir. Özellikle Kovid-19 endişesinin yarattığı tabloyu, global ölçekte yatırım kararlarının bekle-gör stratejisine girmesini baz alırsak, gelecek aylarda alınacak verilerin negatif yorumlanmaması gerekli."

2013-2020 döneminde aylık ipotekli konut satışları şöyle: