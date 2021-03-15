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Vaka sayıları artan İpsala'da ev ziyaretleri yasaklandı

Koronavirüs vaka haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'nin İpsala ilçesinde, salgının önüne geçmek için yeni tedbirler alındı. İlçede, Hıfzıssıhha Kurulu kararınca ev ziyaretleri yasaklandı

İpsala'da ev ziyaretleri yasaklandı!
DHA

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs vaka haritasında 'çok yüksek risk grubuna işaret eden kırmızı renkle gösterilen Edirne'nin İpsala ilçesinde salgının önlenmesi için yeni tedbirler açıklandı. İpsala Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, son haftalarda ilçedeki pozitif vakaların varyant virüsün de etkisiyle olağanüstü hızlı bir şekilde yayılım gösterdiği belirtildi. Hıfzıssıhha Kurulu'nun ev ziyaretlerini yasaklandığı belirtilerek şöyle denildi:

"Vakaların bulaş kaynağı yüzde 90 gibi yüksek bir oranda ev ziyaretlerinden kaynaklanıyor. Unutmayalım ki, evimizin dışında maske takıyor olsak da ev ziyaretleri maskesiz olarak gerçekleşiyor. Hızlı yayılan virüsün bulaşmasını daha da kolaylaştırıyor. Hıfzıssıhha Kurul kararıyla da yasaklanan ev ziyaretleri noktasında, komşularımızın, akrabalarımızın, arkadaşlarımızın ziyaret taleplerini kabul etmeyelim. Hepimiz, aile üyelerimizi bu konuda uyaralım. Kendimizin, ailemizin, sevdiklerimizin ve toplum sağlığı için daha duyarlı olalım. Tüm kurallara uyarak en kısa sürede normalleşelim. Çaba ve hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Birlikte başaracağız."

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör alınan yeni kararları kontrol etmek için dün kentte denetime katıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmasını hatırlatan Güngör, alınan tedbirlerin vatandaşların sağlığı için olduğunu ifade etti. Güngör, "Kısıtlama kurallarına uyan esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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