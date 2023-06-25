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İpsala Sınır Kapısı’nda 10 kilometrelik araç kuyruğu

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'nda 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Saatlerce yolda beklediklerini ifade eden vatandaşlar, yetkililere çözüm bulunması çağrısında bulundu

İpsala Sınır Kapısı'nda 10 kilometrelik kuyruk
İHA

Yunanistan Kipi Sınır Kapısı’nda geçişlerin tek perondan sağlanması nedeniyle sabah erken saatlerde başlayan araç kuyruğu, gün içerisinde daha da artarak Edirne'nin İpsala'ya bağlı Esetçe beldesine kadar yaklaştı.

Çevrede herhangi bir tesis olmadığı için vatandaşlar tuvalet ve çeşitli ihtiyaçların karşılayacak bir yerin olmaması nedeniyle zor şartlar altında Yunanistan'a geçmeyi bekliyor. Saatlerce yolda beklediklerini ifade eden araç sürücüleri kuyruk çilesinin son bulması için yetkililerin çözüm bulmasını istiyor.

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