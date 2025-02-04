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        Haberler Bilgi Gündem İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR LİSTESİ: 5-6 Şubat Yarın Türk Hava Yolları (THY) ve AJET hangi uçak seferleri iptal oldu?

        İptal edilen uçuşlar listesi: THY ve HEAŞ'tan açıklama geldi!

        İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve HEAŞ tarafından uçak seferleri hakkında açıklama yapıldı. Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ 5-6 Şubat'taki uçuşların yüzde 10 oranında iptal edileceğini duyurdu. İşte THY ve AJET'in açıklamaları ile iptal edilen uçak seferleri hakkında son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 21:33 Güncelleme: 04.02.2025 - 21:33
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        Meteoroloji'den peş peşe yapılan açıklamaların ardından iptal edilen seferler listesi sorgulamaları hız kazandı. Türk Hava Yolları (THY) ve HEAŞ, Meteoroloji tarafından açıklanan hava durumu raporları ve AFAD'ın uyarıları neticesinde 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günü bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İşte THY ve AJET iptal olan seferler listesi...

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        HEAŞ AÇIKLAMA YAPTI

        Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 5-6 Şubat'taki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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        THY'DEN UÇUŞ İPTALLERİ

        Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

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        AJET'TEN PAYLAŞIM

        AJET Havayolları sosyal medya hesabından HEAŞ'tan yapılan açıklamayı paylaştı.

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        İPTAL OLAN UÇAK SEFERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

        THY, Pegasus ve AJet'in iptal olan uçak seferlerini web sitelerini takip ederek öğrenebilirsiniz.

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