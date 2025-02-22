Türkiye, Altay kar fırtınasının etkisi altında kalmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle hava ve deniz ulaşımında aksaklıklar yaşanıyor. Peş peşe gelen iptal duyurularına bir yenisi daha eklenirken, yolcular iptal olan seferleri araştırıyor. Peki, iptal edilen vapur seferleri nasıl sorgulanır? İşte, 22 Şubat 2025 Şehir Hatları, İDO ve BUDO'nun iptal edilen seferleri...