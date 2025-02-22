İptal olan vapur ve deniz otobüsü seferleri: 22 Şubat 2025 Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal sefer sorgulama ekranı
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, deniz ulaşımında aksamalara neden olmaya devam ediyor. Şehir Hatları, İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle peş peşe sefer iptalleri duyuruyor. Peki, iptal edilen vapur seferleri nereden öğrenilir? İşte, 22 Şubat 2025 tarihli iptal edilen vapur ve deniz otobüsü seferleri ile sorgulama ekranı...
Türkiye, Altay kar fırtınasının etkisi altında kalmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle hava ve deniz ulaşımında aksaklıklar yaşanıyor. Peş peşe gelen iptal duyurularına bir yenisi daha eklenirken, yolcular iptal olan seferleri araştırıyor. Peki, iptal edilen vapur seferleri nasıl sorgulanır? İşte, 22 Şubat 2025 Şehir Hatları, İDO ve BUDO'nun iptal edilen seferleri...
BUDO İPTAL SEFER SORGULAMA EKRANI
BUDO 22 Şubat iptal seferlerini paylaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki seferler yapılamayacak.
22.02.2025 08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
22.02.2025 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
22.02.2025 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
22.02.2025 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
22.02.2025 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
22.02.2025 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
22.02.2025 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
22.02.2025 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFER SORGULAMA EKRANI
Şehir Hatları 22 Şubat bugün Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğraması yapılamayacağını açıkladı.
ŞEHİR HATLARI İPTAL OLAN SEFERLERİN LİSTESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINZ
İDO İPTAL SEFER SORGULAMA EKRANI
Olumsuz hava koşulları nedenyiel bugün için bazı İDO seferleri iptal edildi. İDO anlık olarak iptal seferleri sitesinde paylaşıyor. 22 Şubat iptal olan seferler şöyle;
Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadikoy 22.02.2025 12:30
Yalova-Pendik 22.02.2025 13:00
Yenikapı-Yalova 22.02.2025 13:45
Yalova-Yenikapı 22.02.2025 13:45
Pendik-Yalova 22.02.2025 14:00
Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 22.02.2025 14:50
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 22.02.2025 15:30
Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 22.02.2025 17:35
Yalova-Pendik 22.02.2025 18:00
Yalova-Pendik 22.02.2025 18:00
Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 22.02.2025 18:30
Yalova-Pendik 22.02.2025 19:00
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 22.02.2025 19:00
Pendik-Yalova 22.02.2025 19:00