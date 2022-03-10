UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

TÜRK Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kar yağışı ve kuvvetli rüzgarın etkili olmasıyla birlikte İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 10 Mart Perşembe günü toplam 205 seferini iptal eden THY, her iki havalimanında da uçuş kısıtlamasına gidilmesiyle birlikte 11 Mart Cuma günü için de bazı seferlerini iptal etti.

THY, 11 Mart tarihli kalkış ve varış olmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan 179, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 34 olmak üzere toplam 213 seferini iptal etti.