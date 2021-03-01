Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırısı: 2 ölü‎ 0:00 / 0:00

AA

Diyala Polis Teşkilatından Üsteğmen Şalan el-Kamili, AA muhabirine, Diyala kent merkezi Bakuba'nın kuzeydoğusundaki Ruveyşid köyüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldürüldüğünü birkaç aracın ateşe verildiğini ve bir kişinin de kaçırıldığını söyledi.

Saldırının DEAŞ teröristlerince gerçekleştirildiğini belirten Kamili, güvenlik güçlerinin olay yerine gelmeden önce teröristlerin kaçtığını bölgede suçluları arama çalışmalarının başlatıldığını dile getirdi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.