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        Haberler BBC Diğer Irak'ta düğünde yangın faciası: 'Cehennemin kapıları açılmış gibiydi'

        Irak'ta düğünde yangın faciası: 'Cehennemin kapıları açılmış gibiydi'

        Irak, ülkenin kuzeyindeki Hamdaniye ilçesinde bir düğün sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden 100'e yakın kişinin yasını tutuyor. Görgü tanıkları, mutlu başlayıp "kıyamete dönen" geceyi BBC'ye anlattı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 28.09.2023 - 12:13 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:13
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        Irak'ta düğünde yangın faciası: 'Cehennemin kapıları açılmış gibiydi'
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        BBC TÜRKÇE

        Irak, ülkenin kuzeyindeki Hamdaniye ilçesinde bir düğün sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden 100'e yakın kişinin yasını tutuyor.

        Görgü tanıkları, mutlu başlayıp "kıyamete dönen" geceyi BBC'ye anlattı.

        UYARI: Haberdeki bazı tanıklıkları rahatsız edici bulabilirsiniz.

        19 yaşındaki Ghaly Nassim Salı gecesi yangın çıktığında al-Haitham düğün salonunun birkaç metre uzağındaydı.

        İçerideki 5 arkadaşına yardım edebilmek için salona doğru koştu.

        "Bir kapı açılmıyordu, güç kullanarak açabildik. Salondan kocaman alevler üzerimize doğru geldi. Cehennemin kapıları açılmış gibiydi."

        "Isı dayanılmaz boyuttaydı. Oranın ne kadar sıcak olduğunu anlatabilmem imkansız."

        Yangında en az 94 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla da yaralı var. Yangın çiftin ilk dansı sırasında çıktı. Gelen ilk haberler, gelinle damadın da öldüğü yönündeydi ancak çiftin hayatını kaybedip kaybetmediği netlik kazanmadı.

        Nassim gördüklerini "gerçek bir trajedi" olarak tanımlıyor, "Yangından kaçmaktan başka bir şey yapamadım" derken sesi yorgunluğunu ele veriyor.

        "İtfaiyeciler ulaştıktan sonra arkadaşlarıma bakmaya içeri girdim. Tuvaletlerde 26 ceset saydım. 10'lu yaşlarında bir kız tamamen yanmıştı."

        mezarlık Getty Images

        Hamdaniye Hristiyan nüfusun çoğunlukta olduğu bir bölge

        Irak Sivil Savunma Kuvvetleri'nin sözcüsü Gawdat Abdul Rahman BBC'ye yaptığı açıklamada yangının salonda yakılan büyük maytap benzeri yanıcı maddeler nedeniyle çıktığını söyledi.

        Salonun iç dekorasyonunda kullanılan aşırı tutuşucu malzemelerse alevlerin bir anda her yeri sarmasına neden oldu.

        Nassim, acil çıkış kapılarının yetersiz olmasının da ölü sayısını artırdığını düşünüyor. Davetlilerin çoğunun ana kapıdan kaçmaya çalışması burada yığılma yarattı.

        salonun enkazı Getty Images

        Salondan geriye bir demir yığını ve yıkık duvarlar kaldı

        'Dakikalar içinde yok oldu'

        Nassim'in arkadaşları bulundu ve sağlık durumları iyi.

        Onlardan biri 17 yaşındaki Tommy Uday'dı. Yangın başladığında çıkışa yakın bir yerde bulunduğundan hızla kaçabildi.

        Tommy "Tavandan büyük, siyah bir duman bulutunun geldiğini gördüm ve hızla dışarı koştum. Tüm salon 5 dakikadan kısa bir sürede yıkıldı" diyor.

        Hayatını kaybedenlerden 50 kadarı dün defnedildi. Geri kalanlarınsa bugün defnedilmesi bekleniyor, ancak hala birçok kişi kayıp olan yakınlarını arıyor.

        Davetlilerden Ghazwan'ın 33 yaşındaki eşi, 13 yaşındaki kızı ve 4 yaşındaki oğlu kayıp.

        Kardeşi, Ghazwan'ın 10 yaşındaki kızınınsa salondan vücudunun neredeyse yüzde 98'i yanmış şekilde çıkarıldığını söylüyor.

        Ghazwan şu an hastane hastane dolaşıp ailesini arıyor.

        mezarlıkEPA

        Hastanelerde ölüm kalım savaşı

        Hamdaniye'nin bulunduğu Ninova vilayetinin başkenti Musul'daki yanık hastanesinden Dr Waad Salem, yaralıların yüzde 60'ının çok ciddi yanıkları olduğunu söyledi.

        "Yanıkların çoğu yüz, göğüs bölgesi ve ellerde" diyen Dr Salem, en çok kadınlar ve çocukların etkilenmiş olduğunu ekledi.

        Başhemşire Israa Mohammed gece boyunca yaklaşık 200 hastayla ilgilendiğini söylüyor: "Gördüklerim çok zordu".

        "Vücutlarının neredeyse yüzde 90'ından fazlası tamamen yanmış insanlar gördüm" diyor ve hastaneye getirilen çocuklardan en az 50'sinin hayatını kaybetmiş olduğunu ekliyor.

        Mohammed hastanenin tıbbi tedarikinin yetersiz olduğunu ve gece boyunca getirilen yaralılara müdahale etmekte zorlandıklarını da belirtti.

        Kasaba ölenlerin yasını tutarken, tanık olduklarının şokunu üzerlerinden atmaları da çok zor olacak.

        Nassim'ın son sözleriyse şöyle: "Hislerimi anlatabilmem imkansız. Tüm yakınlarını kaybeden aileler var. En az üç ailenin tüm bireyleri öldü. Herkes çok üzgün, sadece Ninova değil bütün Irak çok üzgün."

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