Irak uyruklu kadın yol kenarında ölü bulundu!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
AA'da yer alan habere göre, D-100 kara yolu Hereke mevkisinde dün yol kenarında bulunan ve Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın cesedinin, kime ait olduğunun belirlenmesi için başlatılan çalışma tamamlandı.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Cesedin, eşi ve ailesinin 2 gündür haber alamadığı Irak uyruklu 29 yaşındaki S.A.S'ye ait olduğu belirlendi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldığı, S.A.S'nin cenazesinin, ailesinin yaşadığı Yalova'da defnedileceği öğrenildi.
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