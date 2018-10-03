EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik zammına ilişkin yaptığı açıklamada, "Elektrik deyince maliyetlere bakıyoruz. Hem kamu hem özel sektörün maliyetlerine bakarak bu tarifeleri belirliyoruz. Kafamızdan bu geçti, bu kadar zam yapmamız lazım diye kendi kendimize ürettiğimiz bir sonuç değil bu. Tüm bu verileri alarak adım atıyoruz. Yine hala ilk hedefimiz tüketiciyi nasıl daha az bu şeylerden etkilendiririz diye hem kamu tarafı yani bakanlık hem EPDK olarak çalışarak bunun gayretini veriyoruz. Dolayısıyla geleceğe dönük bu tip zamların olup olmaması ile ilgili biz her ay bu maliyetleri irdeliyoruz. En pahalı enerji olmayan enerji. Biz tüm bu hesapları yaparken sürdürülebilir bir enerji politikası ve tüketici enerjiden en verimli şekilde nasıl yararlanır bunun hesabını yapıyoruz. Yaptığımız hesaplar şeffaf hesaplar. Çok astronomik zamlar değil, içinde bulunduğumuz şartları herkes biliyor" şeklinde konuştu.

"AKARYAKITA NEGATİF YANSIMALARI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"



Tekrar bir zam olup olmayacağı ve zamların nedeninin sorulması üzerine Yılmaz, kurun maliyetlere etkisi olduğunu ifade ederek, "Petrolün de etkisi var. Petrol doğalgazı etkiliyor, biz doğalgazdan elektrik de üretiyoruz. Dolayısıyla bir sürü enstrüman var. Tüm parametreleri toplayıp parametreyi öyle yapıyoruz. Petrol fiyatlarının doğrudan etkilediği şeyler doğalgazı belli bir süreçten sonra etkiliyor. Ama akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilediği de oluyor. Bazen indirim de oluyor ama zaten ciddi fedakarlık oluyor. Akaryakıt tarafında negatif yansımaları mümkün olduğunca engellemeye çalışıyoruz. Ayrıca İran'a yapılan ambargolar petrol fiyatlarını 60'lı seviyelerden 80'li seviyelere çıkarttı" dedi.

"ŞARTLARI YERİNE GETİRMEYEN SİSTEM DIŞINDA KALACAK"



Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirketlerine lisans için gereken ve 1 Ocak'tan itibaren yürürlükte olacak olan 60 bin ton satış sınırına ilişkin de konuştu. Bayilerle dağıtım şirketleri arasında biten sözleşmeden kaynaklı problemler olduğunu aktaran Yılmaz, süreci takip ettiklerinin altını çizdi. 576 bayinin kapatılacağı iddialarına açıklık getiren Yılmaz, "Fizbl olmayan kapanır. Bu konuda dağıtım şirketleri ile almış olduğumuz kararımız var. Yıl başında yürürlüğe girecek, 31 Aralık'ta şartları yerine getirmeyen sistem dışında kalacak" dedi.

Düşük volüm konusunda satış stratejileri ile ilgili büyük şirketlerin bir takım volüm yükselsin diye minimal düzeydeki karlarla nihai noktada tüketiciye yüklenmesini doğru bulmadığını kaydeden Yılmaz, "Onlardan kaçınmalarını, karsız satış yapmamalarını, savunmasız müşterilerin üzerine bunu yıkmamalarını istiyoruz" çağrısında bulundu.

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