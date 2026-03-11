Canlı
        İran: ABD'nin bölgedeki operasyonel altyapısı imha edildi

        İran: ABD'nin bölgedeki operasyonel altyapısı imha edildi

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Irak'taki üslerine saldırdığını ve bu ülkelerdeki operasyonel altyapısını imha ettiğini öne sürdü

        Giriş: 11.03.2026 - 03:13
        İran: ABD'nin bölgedeki operasyonel altyapısı imha edildi
        İran devlet televizyonu, "Gerçek Vaat-4" operasyonunun 36. dalgasına ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı.

        AA'nın haberine göre açıklamada, "Gerçek Vaat-4 operasyonunun 36. dalgasında Kadr, Hayberşiken ve Emad füzeleriyle ABD ordusunun operasyonel altyapısı imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

        Operasyonda, ABD Deniz Kuvvetleri'nin Bahreyn'deki 5. Filosu, Katar'daki El-Udeyd, Kuveyt'teki El-Udeyri ve Irak'ın kuzeyindeki El-Harir üslerinin hedef alındığı kaydedildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        Burası Haftasonu - 8 Mart 2026 (İran-ABD-İsrail Savaşı 9. Gününde! Savaş Nereye Kadar Sürecek?)

        İmparatorluk döneminde ramazan bir ibadetten fazlası mıydı? "Zimem Defteri" aslında ne anlatır? Hamaney'in halefi belli oldu mu? İran savaşının perde arkası... Trump'ı savaşa Graham mı ikna etti? İran-ABD-İsrail savaşı 9. gününde! Savaş nereye kadar sürecek? Burası Haftasonu'nda Semiha Şahin sundu. ...
