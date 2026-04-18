        Haberler Dünya İran: Abluka kalkana kadar Hürmüz Boğazı kapalı | Dış Haberler

        İran: Abluka kalkana kadar Hürmüz Boğazı kapalı

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin uyguladığı deniz ablukası kaldırılıncaya kadar Basra Körfezi ile Umman Denizi'nde demirleyen gemilerin yerlerinden hareket etmemesi gerektiğini belirterek, gemilerin Hürmüz Boğazı'na yaklaşmasının "düşmanla işbirliği" olarak kabul edileceği uyarısında bulundu.

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 22:36 Güncelleme:
        İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasına dayandırdığı uyarıda, Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde demirli bulunan gemilerin hiçbirinin yerinden ayrılmaması gerektiğini bildirdi.

        İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu koordinasyonunda dün bazı gemilerin geçişine izin verdiği aktarılan açıklamada, ABD'nin İran gemileri ve limanlarına deniz ablukası uyguladığı, bu nedenle "ateşkesi ihlal ettiği" savunuldu.

        Açıklamada, ABD'nin ablukayı kaldırmadığı, bu nedenle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutacağı belirtilerek, "Bu nedenle, hiçbir geminin Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki demirlediği yerinden hareket etmemesi gerektiği, Hürmüz Boğazı'na yaklaşmasının düşmanla işbirliği olarak kabul edileceği ve ihlal eden geminin hedef alınacağı konusunda uyarıyoruz." ifadelerine yer verildi.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        Ana Haber Bülteni - 16 Nisan 2026 (İranlılar Ateşkese Ne Diyor?)

        Lübnan-İsrail arasında 10 günlük ateşkes. Habertürk İran'ın kalbi Tahran'da. İran ABD ile masaya oturacak mı? İranlılar ateşkese ne diyor? Şüpheliler ifadelerinde ne dedi? Taksi sorununa çare yeni model mi? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

