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        Haberler Dünya İran, Basra Körfezi'nde "akaryakıt kaçakçılığı" gerekçesiyle bir tankere el koyduğunu duyurdu | Dış Haberler

        İran, Basra Körfezi'nde "akaryakıt kaçakçılığı" gerekçesiyle bir tankere el koyduğunu duyurdu

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Togo bandıralı bir petrol tankerine el koyduğunu duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 22:05 Güncelleme: 22.07.2024 - 22:05
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        İran tankere el koydu
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        İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerine bağlı İkinci Bölge Komutanlığından yapılan açıklamada, 1,5 milyon litreden fazla kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen Togo bandıralı bir petrol tankerine Buşehr açıklarında el konulduğu belirtildi.

        Tankerin mahkeme kararıyla, Hindistan ve Sri Lanka uyruklu 12 mürettebatıyla birlikte Buşehr kıyılarına çekildiği kaydedildi.

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        #iran
        #akaryakıt
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