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İran'da göstericiler başkent Tahran'da giriş-çıkış yollarını kapattı

AA

İran'da benzin zammı nedeniyle devam eden protestolarda başkent Tahran'ın giriş-çıkış yolları göstericiler tarafından trafiğe kapatıldı

İran

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, hükümetin benzine yaptığı zam nedeniyle dün başlayan protesto gösterileri Tahran, Fars, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, İsfahan, Mazenderan, Kürdistan, Rezevi Horasanı eyaletleri başta olmak üzere ülkenin genelindeki kentlerde devam ediyor.

 

İran devlet televizyonundaki habere göre, Şiraz'daki göstericiler 2 benzin istasyonu ile 2 polis aracını ateşe verdi. Ayrıca ana caddeleri trafiğe kapatarak şehirdeki kamu binalarına zarar verdi ve güvenlik kameraları, itfaiye araçları ile yoldaki araçları tahrip etti.

Öte yandan Tahran'daki protestocular kontak kapatarak başkentin tüm giriş ve çıkış yollarını trafiğe kapattı ve Tahranpars semtinde bir banka şubesini ateşe verdi.

Benzin zammına tepki gösteren göstericilerin zaman zaman rejim aleyhtarı sloganlar atması ve güvenlik güçleriyle gerginlik yaşaması dikkatleri çekiyor.

 

İRAN BAŞSAVCISINDAN GÖSTERİCİLERE UYARI

Devlet televizyonuna açıklama yapan İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri de gösterileri değerlendirdi.

Muntazeri, "Bozguncular tarafından ortaya çıkan bu durumdan halk razı değil. Sanal ortamları kullanarak halkı provoke etmeye çalışan, kökleri ülke dışındaki bozguncuları uyarıyorum. Bu faaliyetler suç teşkil edecek ve güvenlik güçleri ile yargı tarafından ciddi şekilde karşılık görecektir." ifadelerini kullandı. 

BENZİNE YAPILAN ZAM OLAYLARI TIRMANDIRMIŞTI

İran'da devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş),bin 500 tümene yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümene çıkartılmıştı.

Ahvaz, Hürremşehr, Bircend, Meşhed, Geçsaran, Sircan, Bender Abbas, İsfahan ve Şiraz kentlerinde halk, dün benzine yapılan zamma karşı gösteriler düzenlemişti.

Sircan Valisi Muhammed Mahmudabadi gösterilerde bir kişinin hayatını kaybettiğini, birkaç kişinin yaralandığını açıklamıştı.

 

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