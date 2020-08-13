DHA

İran´da "Jahan e sanat" adlı internet gazetesi, Koronavirüsle Mücadele Kurulu Üyesi Muhammed Rıza Mahbubfer ile yapılan bir röportajı yayımlamasının ardından kapatıldı. Yayımlanan röportajda Mahbubfer, yetkililer tarafından açıklanan koronavirüs verilerinin gerçek sayının yalnızca yüzde 5'ini oluşturduğunu ve gerçek vakaların 20 kat daha yüksek olduğunu iddia etti.

SAĞLIK BAKANLIĞI YALANLADI

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari ise Mahboubfar'ın sözlerini yalanladı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Mohammadreza Saadi'ye göre ise gazete koronavirüs vakalarıyla ilgili haber nedeniyle kapatıldğını iddia etti.

ÖLÜ SAYISI 19 BİNE YAKLAŞTI

DHA'da yer alan habere göre İran´da resmi olarak yayımlanan verilere göre ülke genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 800´e yükselirken toplam vaka sayısı 331 bin 189´a ulaştı.