        İran'dan savaş tehdidine ilişkin: Tam hazırlık içerisindeyiz

        İran'dan savaş tehdidine ilişkin: Tam hazırlık içerisindeyiz

        İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ülkesinin çatışma alanlarındaki sorunların çözülmesi için diyalog ve bölgesel istikrara önem verdiğini ancak ulusal çıkarların korunması için farklı seçenekleri de gündemde tuttuğunu söyledi.

        Giriş: 27.01.2026 - 14:03 Güncelleme: 27.01.2026 - 14:03
        İran'dan savaş tehdidine ilişkin açıklama
        İran basınında yer alan haberlere göre Muhacerani, başkent Tahran’da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Dış basında İran’a yönelik bir savaş algısı oluşturulduğunu ve bu şekilde İran halkının endişeye sevk edildiğini söyleyen Muhacerani, şunları kaydetti:

        "Savaş tehdidi koşullarında savaş davullarının sesini dış basında duyabiliyoruz. Elbette bu tehditle ilk kez karşılaşmıyoruz. Daha önce de çok aşamalı bir savaşın içinde olduğumuzun farkındaydık.

        Önceliğimiz sorunları diplomasi yoluyla çözmektir. Ancak diğer seçenekler de gündemimizde yer alıyor. (Savaşa) Tam hazırlık içerisindeyiz."

        İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlere dair ise Muhacerani, “Cumhurbaşkanı’nın da söylediği gibi hayatını kaybeden herkes için yas tutuyoruz. 3 binden fazla can kaybı az bir sayı değil. Söz konusu olan bir insanın hayatıdır. Emniyet güçlerimizin vahşice öldürüldüğünü unutmuyoruz. Bu zor günlerin yabancısı değiliz.” diye konuştu.

        Muhacerani, ülkesinin bu zor günlerini halk ile iletişim kurarak aşacağına inandığını belirterek “Bu süreçten halk ile diyalog kurup meşru itirazlarını tanıyarak çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

        Hükümet olarak protestolara farklı bir yaklaşım sergilediklerini ve barışçıl gösterilerin liderleri ile görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Muhacerani, bazı üniversitelerde öğrencilere karşı sert tavır takınan yöneticilerin görevden alındığını belirtti.

        Muhacerani ayrıca, protestolar ve şiddet eylemleri ile ilgili incelemelerin devam ettiğini ve konuya ilişkin raporların gelecek günlerde yayımlanacağını kaydetti.

        "İş insanları ve tüccarlar internete sınırlı olarak erişebiliyor"

        İran’daki internet kesintisiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Muhacerani, güvenliğin tehlikede olduğu dönemlerde kararların Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından alındığına dikkati çekti.

        İranlı Sözcü, “Güvenliğimiz tehlikede olduğu anlarda kurumların değerlendirmesine bağlı olarak çeşitli tedbirler alınmakta ve olası zararları da hesap edilmektedir." ifadelerini kullandı.

        Muhacerani, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın internet erişimindeki kısıtlamaların kaldırılmasından yana olduğunu ancak mevcut koşullardan dolayı kesintilerle ilgili kararları güvenlik kurullarının yönetmesi gerektiğini dile getirerek "İş insanları ve tüccarlar internete sınırlı olarak erişebiliyor. Ancak toplum henüz bu imkana sahip değil." hatırlatmasında bulundu.

