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        Haberler Magazin İran'dan Türkiye'ye dönen şarkıcı Lara: Bir daha ülkeme dönemeyeceğimi düşündüm

        Lara: Bir daha ülkeme dönemeyeceğimi düşündüm

        2023'te İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenen şarkıcı Lara, İran'da savaşın ortasında kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde İran'dan Türkiye'ye dönen şarkıcı; "Bir daha ülkeme dönemeyeceğimi, milletime kavuşamayacağımı düşündüm" diyerek yeni açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 09:27 Güncelleme: 18.06.2025 - 09:27
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        "Ülkeme dönemeyeceğimi düşündüm"
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        Orta Doğu'da tansiyonun her geçen gün arttığı ve füze saldırılarının peş peşe geldiği bir dönemde, şarkıcı Lara, İranlı voleybolcu eşi Mehdi Karimi ile İran'da savaşın ortasında kaldığını açıklamıştı.

        Lara ve Mehdi Karimi
        Lara ve Mehdi Karimi

        Lara, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde; "Arkadaşlar, burada mahsur kaldım. Şu anda üzerimizden füzeler geçiyor. Cidden çok zor bir durum. Allah, İran halkının yanında olsun, İran'ın yardımcısı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

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        Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Lara; "İran'dayım. Burada durum çok kritik. Sosyal medyaya çok zor girdim. Ne telefonumuz çalışıyor ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah'ım, onurlu İran halkının yanında olsun" diyerek takipçilerinden dua istemişti.

        "ÜLKEME DÖNEMEYECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

        Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönenen şarkıcı; "Bir daha ülkeme dönemeyeceğimi düşündüm" diyerek yeni açıklamalarda bulundu.

        "TÜRK OLMAKLA GURUR DUYUYORUM"

        Bu süreçte kendisine yadım eden yetkililere teşekkür eden Lara, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Ülkeme dönmenin büyük mutluluğunu ve huzurunu yaşıyorum. Kısa süre de olsa yaşadığım korku ve endişeyi ifade etmem mümkün değil. Bir daha ülkeme dönemeyeceğimi, milletime kavuşamayacağımı düşündüm. Ne zor vatansız kalmak, ne zor yabancı kalmak... Ben bu korkuları endişeleri yaşarken kıymetli İran halkının, emniyet güçlerinin, askerlerinin bana karşı göstermiş olduğu; özen, hassasiyet ve yakınlık tarifsiz bir duyguydu. Öylesine samimi öylesine sahiplenici davrandılar ki... Ve İran halkı olağanüstü onurlu, gururlu ve vatansever bir halk. Her şeye ve herkese rağmen ülkelerini asla terk etmeyeceklerini, kanlarının son damlasına kadar savaşacaklarını, ne olursa olsun vatanlarında can vermek istediklerini söylüyorlar.

        Günümüz dünyasındaki şahsi kazanımların, ülke kazanımlarının önünde tutulduğunu düşündüğümüzde İran halkı; tam bir millet olma şuuruna sahip, başı dik, boyun eğmeyen, onurlu bir ulus. Yaşadığım olumsuz süreçte bana samimiyetlerini, yakınlıklarını, yardımlarını esirgemeyen kıymetli İran polisi ve askerlerine kendi adıma ve milletim adına yürekten sonsuz teşekkürlerimi ve minnet duygularımı sunuyorum.

        Ve Türk milleti olarak yanlarında olacağımızı biliyorum. Ayrıca ülkemin Hakkâri Gümrük Müdürü Ayşe Arslantaş'a, Hakkâri Havalimanı Emniyet yetkilisi Sezer müdürüme, tüm gümrük çalışanlarına, emniyet mensubu kıymetli polisimize yürekten ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İsrail'in ne kadar fütursuz ve cani olduğunu hep birlikte gördük ve izlemeye devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sahip olduğu asaleti ve gücü mutlaka en doğru şekilde gösterecektir. Türk olmakla, Türkiye'de yaşamaktan bir kez daha gurur ve onur duydum, gururlandım. Beni merak eden, arayan, soran, yazan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ne mutlu Türküm diyene... "

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        #türkiye
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