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        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Beklenmedik olan şey, Suriye ordusunun yetersizliği ve gelişmelerin hızıydı" | Dış Haberler

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Beklenmedik olan şey, Suriye ordusunun yetersizliği ve gelişmelerin hızıydı"

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suriye'de Esad rejiminin düşmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Arakçi, "Beklenmedik olan şey, Suriye ordusunun yetersizliği ve gelişmelerin hızıydı. Beşar Esad da ordusunun performansından şikayetçiydi." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 11:01 Güncelleme: 09.12.2024 - 11:01
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        İran: Beklenmedik olan şey Suriye ordusunun yetersizliği
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        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye'deki son gelişmelerin beklenmedik olduğunu belirterek, Baas rejimini deviren grupların başarısının ardında Esad yönetiminin ordusunun motivasyon kaybı ve yetersizliği olduğunu söyledi.

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        İran devlet televizyonuna konuşan Arakçi, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

        İran ve Suriye istihbarat servislerinin İdlib'deki hareketlilikten haberdar olduğunu ve bu bilgileri Suriye hükümetine ilettiklerini dile getiren Arakçi, "Beklenmedik olan şey, Suriye ordusunun yetersizliği ve gelişmelerin hızıydı. Beşar Esad da ordusunun performansından şikayetçiydi. Görünen o ki, Suriye ordusu psikolojik bir savaşa teslim oldu." dedi.

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        Son yapılan görüşmede Esad'a, Suriye ordusunu motive etmesi, halkla daha fazla diyalog ve iş birliği içinde olması yönünde önerilerde bulunduklarını dile getiren Arakçi, "Bu son hamlenin Suriye'de başarılı olmasının temel nedeni, Suriye ordusunun motivasyon kaybı nedeniyle direniş göstermemesinden oldu." ifadelerini kullandı.

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        "İSRAİL'İN BU DURUMDAN FAYDALANMASINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

        Esad yönetiminin ülkede reform yapmada geciktiğini belirten Arakçi şunları söyledi:

        "Gelişmeleri yakından izliyoruz. Suriye'de iç savaş, ülkenin parçalanması ve İsrail'in bu durumdan faydalanmasından endişe ediyoruz.

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        Şam'da yönetime geçecek kimselerle ilişkilerimizin geleceği, onların, İran devleti ile Suriye'deki Şiilere karşı tutumları ve İsrail ile terörist gruplara olan mesafelerine bağlıdır."

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suriye'deki son gelişmelerin Hizbullah'ı özel bir sorunla karşı karşıya bırakmasını beklemediklerini sözlerine ekledi.

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        #iran
        #israil
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