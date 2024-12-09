İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Beklenmedik olan şey, Suriye ordusunun yetersizliği ve gelişmelerin hızıydı"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye'deki son gelişmelerin beklenmedik olduğunu belirterek, Baas rejimini deviren grupların başarısının ardında Esad yönetiminin ordusunun motivasyon kaybı ve yetersizliği olduğunu söyledi.

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İran devlet televizyonuna konuşan Arakçi, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

İran ve Suriye istihbarat servislerinin İdlib'deki hareketlilikten haberdar olduğunu ve bu bilgileri Suriye hükümetine ilettiklerini dile getiren Arakçi, "Beklenmedik olan şey, Suriye ordusunun yetersizliği ve gelişmelerin hızıydı. Beşar Esad da ordusunun performansından şikayetçiydi. Görünen o ki, Suriye ordusu psikolojik bir savaşa teslim oldu." dedi.

5 soruda Suriye'de neler oldu? Haberi Görüntüle Son yapılan görüşmede Esad'a, Suriye ordusunu motive etmesi, halkla daha fazla diyalog ve iş birliği içinde olması yönünde önerilerde bulunduklarını dile getiren Arakçi, "Bu son hamlenin Suriye'de başarılı olmasının temel nedeni, Suriye ordusunun motivasyon kaybı nedeniyle direniş göstermemesinden oldu." ifadelerini kullandı. REKLAM "İSRAİL'İN BU DURUMDAN FAYDALANMASINDAN ENDİŞE EDİYORUZ" Esad yönetiminin ülkede reform yapmada geciktiğini belirten Arakçi şunları söyledi: