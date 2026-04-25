Habertürk
Habertürk
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir ile İslamabad'da görüştü

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir ile İslamabad’da görüştü

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan, Rusya, Umman'ı kapsayan turunun ilk durağı için gittiği İslamabad'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile bir araya geldi.

        Giriş: 25 Nisan 2026 - 09:28 Güncelleme:
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Pakistan temasları

        İran Dışişleri Bakanı’nın resmi Telegram hesabına göre Arakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir ile bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Görüşmede Arakçi'ye, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ve İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem eşlik etti.

        ​​​​​​​Görüşmenin içeriğine dair henüz açıklama yapılmadı.

        Bekayi daha önce yaptığı açıklamada Arakçi’nin Pakistan, Umman ve Rusya'yı kapsayacak ziyaretinde, ABD ve İsrail’in İran’a dayattığı savaşın sona erdirilmesine ilişkin çabaların değerlendirileceğini söylemişti.

        İran'a 6 yardım TIR'ı daha gönderildi

        Van'da içerisinde tıbbi malzeme bulunan 6 yardım TIR'ı, İran'a ulaştırılmak üzere yola çıktı. Daha önce gönderilen 3 TIR ile birlikte Türkiye'den İran'a ulaştırılan yardım TIR'ı sayısı 9'a yükseldi. (AA)

