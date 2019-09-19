ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Riyad ziyareti sırasında Aramco saldırılarını 'savaş sebebi' olarak değerlendirmesine İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten yanıt geldi.

Twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ı da etiketleyerek bir paylaşım yapan Zarif, "Savaş sebebi mi savaş kışkırtıcılığı mı? Bolton'ın B Takımı'ndan kalanlar Trump'ı savaşa sürüklemeye çalışıyor. Kendi iyilikleri için istediklerine ulaşmamaları adına dua etmeliler. Yemen'deki savaşı 4 yıl önce sona erdirmeyecek kadar kibirliydiler" ifadelerini kullandı.

TOPYEKÜN SAVAŞ TEHDİDİ

Öte yandan Amerikan CNN kanalına özel bir röportaj veren Zarif, ABD veya Suudi Arabistan'dan gelecek herhangi bir saldırının 'topyekûn savaşla' sonuçlanacağını söyledi.

İran'ın çatışmadan kaçınmayı umduğunu söyleyen Zarif, ülkesinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile masaya oturmaya da hazır olduğunu vurguladı. Zarif bu iki ülkenin aksine, yaptırımlar tamamen kalkana kadar ABD ile masaya oturmayacaklarını söyledi.

Saudi Aramco tesislerine yönelik saldırıda Tahran'ın dahli olduğu yönündeki iddiaları reddeden Zarif, "Bizim yapmadığımızı biliyorum. Husilerin, saldırıyı üstlenen bir açıklama yaptıklarını da biliyorum" ifadelerini kullandı.

Zarif ayrıca, Husilerin askeri yeteneklerini artırdıklarını ve bu seviyede operasyonlar yapabilecek durumda olduklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi yerel saatle 04.00'te SİHA’larla düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.