        Haberler Dünya İran: Düşmanın tehdit ve eylemlerine kararlı, belirleyici ve ani karşılıklar vermeye hazırız

        İran: Düşmanın tehdit ve eylemlerine kararlı, belirleyici ve ani karşılıklar vermeye hazırız

        İran Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı, "düşmanın tehdit ve eylemlerine kararlı, belirleyici ve ani karşılıklar vermeye hazır olduklarını" belirtti

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 10:32 Güncelleme:
        "Düşmana karşılık vermeye hazırız"

        İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, "düşmanın tehdit ve eylemlerine kararlı, belirleyici ve ani karşılıklar vermeye hazır olduklarını" söyledi.

        İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Tümgeneral Abdullahi, Devrim Muhafızları Ordusu'nun kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir açıklama yayımladı.

        Açıklamasında Abdullahi, "Devrim Muhafızları Ordusu ile ordunun halkın desteğiyle düşmanların saldırganlığına karşı koyduğunu ve onları çaresizce ateşkes talep etmeye zorladığını" ifade etti.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine işaret eden Abdullahi, "Silahlı Kuvvetlerin, Trump'ın başta Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ve kontrolü konusunda ve sahadaki durum hakkında yanlış ve asılsız anlatılar uydurmasına ve durumu kötüye kullanmasına izin vermeyeceğini" belirtti.

        Abdullahi, şunları kaydetti:

        "Cesur İran Silahlı Kuvvetleri, asil halkı ve hükümetiyle birlikte, Başkomutanın (İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney) tedbirlerine tam uyum ve birlik halinde düşmanın tehdit ve eylemlerine kararlı, belirleyici ve ani yanıtlar vermeye hazırdır."

        ÖNERİLEN VİDEO

        ABD İran gemisine el koyduğu anları paylaştı

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün hedef alınan İran bayraklı geminin ele geçirilmesine ait görüntüleri paylaştı. 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi!
        Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi!
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        MİT'ten 'TSG' operasyonu! 11 tutuklama
        MİT'ten 'TSG' operasyonu! 11 tutuklama
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem
        Bakanlık tek tek ifşa etti
        Bakanlık tek tek ifşa etti
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var!
        17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var!
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor!
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor!