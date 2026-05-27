İran: Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte 23 gemi geçti

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması’ndan yapılan yazılı açıklamada, düşman ülkelerin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin yasak olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Son 24 saatte Donanma'nın koordinasyonu ve güvenliği altında petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler dahil olmak üzere 23 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti” ifadelerine yer verildi.