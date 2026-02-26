Canlı
        İran ile Hollanda arasında diplomatik dokunulmazlık gerginliği devam ediyor | Dış Haberler

        İran ile Hollanda arasında diplomatik dokunulmazlık gerginliği devam ediyor

        İran, Hollanda'nın Tahran Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın dokunulmazlık hakkını kullanarak ülkeye yasaklı ürün sokmaya çalışması hakkında Hollanda makamlarına itirazda bulundu. Diplomatın bagajında "Starlink uydu terminali" bulunduğu iddia edilmişti

        Giriş: 26.02.2026 - 11:48
        İran-Hollanda arasında "Starlink" gerilimi
        İran, Hollanda’nın Tahran Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın, dokunulmazlık hakkından faydalanarak İran’a yasaklı madde/ürün sokmaya çalışması hakkında Hollanda makamlarına itirazda bulundu.

        İran Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’nın Tahran Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın yasa dışı faaliyeti hakkında açıklama yaptı.

        Açıklamada, söz konusu diplomatın, İran yasalarına göre ithalatı ve kullanımı yasak olan malzemeleri ülke içine sokmaya çalışmasından dolayı Hollanda’nın Tahran Büyükelçisi Emil Frederic Dupont’a şiddetli itirazların iletildiği belirtildi.

        Bakanlık, diplomatın, 1961 tarihli diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nde yer alan “Kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir." şeklindeki 41. Maddesi'ne aykırı hareket ettiğine dikkati çekti.

        Açıklamada bu kapsamda yine aynı sözleşmenin 36. Maddesi'nin 2. Fıkrası'na göre diplomatın bagajına el konulduğu vurgulandı.

        İran, 28 Ocak'ta Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda Hollandalı bir diplomatın bagajına el koymuştu.

        Bunun üzerine Hollanda, diplomatik dokunulmazlığın ihlal edildiği gerekçesiyle İran’ın Lahey Büyükelçisi’ni Bakanlığa çağırmıştı.

        Sosyal medyada paylaşılan haberlerde diplomatın bagajında “Starlink uydu terminali” bulunduğu iddiası yer almıştı.​​​​​​​

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

