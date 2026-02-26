İran ile Hollanda arasında diplomatik dokunulmazlık gerginliği devam ediyor

İran, Hollanda’nın Tahran Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın, dokunulmazlık hakkından faydalanarak İran’a yasaklı madde/ürün sokmaya çalışması hakkında Hollanda makamlarına itirazda bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’nın Tahran Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın yasa dışı faaliyeti hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu diplomatın, İran yasalarına göre ithalatı ve kullanımı yasak olan malzemeleri ülke içine sokmaya çalışmasından dolayı Hollanda’nın Tahran Büyükelçisi Emil Frederic Dupont’a şiddetli itirazların iletildiği belirtildi.

Bakanlık, diplomatın, 1961 tarihli diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nde yer alan “Kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir." şeklindeki 41. Maddesi'ne aykırı hareket ettiğine dikkati çekti.

Açıklamada bu kapsamda yine aynı sözleşmenin 36. Maddesi'nin 2. Fıkrası'na göre diplomatın bagajına el konulduğu vurgulandı.