İran'ın Bender Abbas kentinde patlama sesleri
İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentinin doğusunda, kaynağı henüz belirlenemeyen 3 patlama sesi duyulduğu bildirildi
Giriş: 28 Mayıs 2026 - 02:30 Güncelleme:
İran devlet televizyonunun haberinde, "Saat 01.30 civarında, Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyuldu" ifadelerine yer verildi.
Bender Abbas'ın hava savunma sistemlerinin de kısa süreliğine devreye girdiği aktarılırken seslerin tam yeri ve kaynağının henüz bilinmediği ve belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ