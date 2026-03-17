        Haberler Dünya Amerika İran saldırılarında 200 ABD askeri yaralandı | Dış Haberler

        İran saldırılarında 200 ABD askeri yaralandı

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana yaralanan ABD askerlerinin sayısının 200'e yükseldiğini bildirdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 02:46 Güncelleme:
        İran saldırılarında 200 ABD askeri yaralandı
        CENTCOM Sözcüsü Hawkins, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda yaralanan ABD askerlerinin sayısına ilişkin açıklama yaptı.

        AA'nın haberine göre; saldırıların başlangıcından bu yana 200 kadar ABD askerinin yaralandığını belirten Hawkins, bunlardan 10'unun ağır yaralı olarak değerlendirildiğini kaydetti. Öte yandan, Hawkins, yaralanan askerlerin 180'inden fazlasının görevine döndüğünü ifade etti.

        ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, 10 Mart'taki açıklamasında, ülkesi ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından 8'i ağır yaklaşık 140 ABD askerinin yaralandığını belirtmişti.

        ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

        İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

        ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        Bakan Şimşek: Enerji fiyatlarındaki artış küresel enflasyonu tetikleyebilir
        Bakan Şimşek: Enerji fiyatlarındaki artış küresel enflasyonu tetikleyebilir
        "Birçok ülke yolda olduklarını söyledi"
        "Birçok ülke yolda olduklarını söyledi"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Bahçeli, Özel ile görüştü
        Bahçeli, Özel ile görüştü
        Pezeşkiyan: İran zorbalara teslim olmayacak
        Pezeşkiyan: İran zorbalara teslim olmayacak
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        Kuşadası Belediye Başkanı tutuklandı
        Kuşadası Belediye Başkanı tutuklandı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        Araç yayalara daldı: 5 yaralı
        Araç yayalara daldı: 5 yaralı
        Gabriel Sara ve Ederson'a milli müjde!
        Gabriel Sara ve Ederson'a milli müjde!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Yeni joker Singo!
        Yeni joker Singo!
        Arazide ölü bulunan emekli öğretmenin ölümüyle ilgili 3 gözaltı
        Arazide ölü bulunan emekli öğretmenin ölümüyle ilgili 3 gözaltı
        Yapay zeka emlakçılığa başladı
        Yapay zeka emlakçılığa başladı
        GPS'siz konum bulan robotlar
        GPS'siz konum bulan robotlar