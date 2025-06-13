Türkiye'den ilk tepki... Ömer Çelik: Barbarca bir saldırganlıktır AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından yaptığı açıklamada, "İsrail, İran'a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır" dedi

Habertürk Giriş: 13.06.2025 - 08:26 Güncelleme: 13.06.2025 - 10:16 facebook

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