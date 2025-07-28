İran Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? İran'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

İran’ın Uluslararası Telefon Kodu: +98

İran’ın uluslararası telefon kodu +98’dir. Bu kod, ülke dışından İran’a yapılan aramalarda telefon numarasının başına eklenerek kullanılır. İran’da sabit hat ve mobil iletişim sistemleri gelişmiş durumdadır. Mobil operatörler arasında en yaygın olanlar Hamrah-e Aval (MCI), Irancell ve Rightel firmalarıdır. Özellikle metropol şehirlerde 4G altyapısı yaygındır ve mobil internet kullanımı oldukça yüksektir. İran’da alan kodları da şehirlere göre farklılık gösterir. Örneğin başkent Tahran için alan kodu “21”’dir.

Araç Plaka Kodu: IR

İran’ın uluslararası araç plaka kodu IR şeklindedir. Bu kısaltma, İran’a kayıtlı araçların yurt dışında tanınmasını sağlar. İran içindeki plakalar ise Fars alfabesiyle hazırlanır ve araçların kayıtlı olduğu eyalete göre sayısal kodlar içerir. Plakalarda şehir ve il bilgisi yer alır; aynı zamanda özel araçlar ile resmi, diplomatik veya ticari araçlar farklı renk ve biçimlerde plakalar taşır. İran’da plakalar, trafik polisi ve devletin motorlu araçlar dairesi tarafından merkezi sistemle verilir ve takip edilir.

Resmi Para Birimi: İran Riyali (IRR) İran’ın resmi para birimi İran Riyali olup, uluslararası kısaltması IRR’dir. Riyal, İran İslam Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından basılmakta ve yönetilmektedir. 1 riyal, 100 dinara bölünmesine rağmen dinar alt birimi artık günlük hayatta kullanılmamaktadır. Enflasyon nedeniyle halk arasında yaygın olarak tümen birimi kullanılmaktadır. 1 tümen, 10 riyale eşittir ve bu ifade günlük alışverişte ve fiyatlandırmada tercih edilir. Banknotlar genellikle 1.000 ila 1.000.000 riyal arasında değişen değerlerde basılırken, madeni paralar ise daha az kullanımdadır. İran ekonomisi, uluslararası yaptırımlar ve döviz kısıtlamaları nedeniyle karmaşık bir döngüye sahiptir ve para birimi zaman zaman yüksek dalgalanmalar gösterebilir. İnternet Alan Adı Uzantısı: .ir İran’ın resmî internet alan adı uzantısı .ir’dir. Bu uzantı, ülkenin dijital dünyadaki kimliğini yansıtır ve İran’daki kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır. Alan adı kayıt işlemleri, İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na bağlı Institute for Research in Fundamental Sciences (IRNIC) tarafından yürütülür. .ir uzantısı altında çeşitli kategorilerde alan adları tahsis edilebilmektedir: