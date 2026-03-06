Canlı
        Haberler Dünya İran: Türkiye iyi bir komşumuzdur | Dış Haberler

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "Silahlı kuvvetlerimiz Türkiye veya Azerbaycan'a herhangi bir füze fırlatıldığı iddiasını reddetti. NATO bu füzenin İran tarafından fırlatıldığını söylüyor ancak Türkiye'ye saldırmak için hiçbir nedenimiz yok. Türkiye iyi bir komşumuzdur. Aynı şekilde Azerbaycan'a insansız hava aracı göndermek için de bir neden yok" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 02:07
        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD basınına verdiği röportajda, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılara ve bölgesel gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Dini lider Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından ülkedeki yönetim sürecine ilişkin konuşan Erakçi, "Sistem çalışmaya devam ediyor. Liderimizi kaybettik ancak Anayasa gereği Geçici Liderlik Konseyi şu anda sorumluluğu üstlenmiş durumda. Cumhurbaşkanı, kabine ve diğer yetkililer görevlerinin başında. Yeni lideri halk tarafından seçilen Uzmanlar Meclisi belirleyecek. Anayasal süreç devam ediyor ancak ülkenin savaş şartlarında olması nedeniyle biraz zaman alabilir. Nihai karar Uzmanlar Meclisi’ne ait" dedi.

        "Silahsız gemiye saldırı savaş suçudur"

        Hint Okyanusu’nda İran donanmasına ait IRIS Dena fırkateyninin ABD tarafından saldırıya uğramasına değinen Erakçi, "Amaçları savaş değildi. Hindistan Donanması tarafından düzenlenen bir tatbikat için oraya gitmişlerdi. Pek çok davetli vardı ve bir geçit törenine katılmışlardı. Her şey barışçıl bir eğitim süreciydi ve savaş başlamadan önce bu göreve gitmişlerdi. Gemi silahsızdı. Silahsız ve denizcilerle dolu bir eğitim gemisine saldırmak bir savaş suçudur. ABD ne yazık ki uluslararası hukuk açısından tehlikeli bir emsal oluşturmuştur. Silahsız bir geminin hiçbir gerekçe olmadan hedef alınması ve çok sayıda denizcinin öldürülmesi denizcilik uluslararası hukuku açısından ciddi bir emsal oluşturur" dedi.

        "ABD hızlı zafer elde edemedi"

        ABD’nin savaşta istediği zaferi elde edemediğini söyleyen Erakçi, "Savaşın altıncı gününde artık açıkça görülüyor ki ABD temel hedefi olan hızlı ve tam bir zafer elde edemedi. Saldırılarını meşrulaştırmaya çalışıyorlar ancak etkili bir gerekçe ortaya koyamadılar ve şimdi B planından söz ediyorlar. Amaçları hükümet değişikliği ve hızlı bir zaferdi ancak başarısız oldular" dedi.

        İran’ın askeri kapasitesinin devam ettiğini belirten Erakçi, "Sistem çalışıyor. Komutanlar görevlerine atanmıştır ve lider de yakında Anayasa’ya uygun şekilde seçilecektir. Evet, hedef alındık ancak İsrail’de ve ABD üslerinde birçok hedefi vurmayı başardık. Füzelerimiz hala aktif ve isabetli şekilde çalışıyor. İsrail’e ve diğer hedeflere yönelik füze atışlarımızı engelleyemediler. Bu bizim zaferimizdir ve direnebildiğimizi gösterdik" ifadelerini kullandı.

        "Komşularımızı hedef almadık"

        İran’ın bölgedeki bazı ülkelere saldırdığı yönündeki iddiaları da reddeden Erakçi, "Biz komşularımıza saldırmadık. Müslüman ülkeleri hedef almadık. Hedeflerimiz yalnızca ABD üsleri ve tesisleriydi. Ne yazık ki bunlar bazı komşu ülkelerin topraklarında bulunuyor. Bu ülkelerin dışişleri bakanlarıyla temas halindeyim ve kendilerine İran’ın onları hedef almadığını açıkladım. Bizim onlarla hiçbir sorunumuz yok" ifadelerini kullandı.

        "Türkiye’ye saldırmak için hiçbir nedenimiz yok"

        Türkiye’nin hava sahasına girdiği öne sürülen İran füzesine ilişkin iddiaları da reddeden Erakçi, "Silahlı kuvvetlerimiz Türkiye veya Azerbaycan’a herhangi bir füze fırlatıldığı iddiasını reddetti. NATO bu füzenin İran tarafından fırlatıldığını söylüyor ancak Türkiye’ye saldırmak için hiçbir nedenimiz yok. Türkiye iyi bir komşumuzdur. Aynı şekilde Azerbaycan’a insansız hava aracı göndermek için de bir neden yok" dedi.

        Olayın araştırıldığını belirten Erakçi, "Şu anda ne olduğunu inceliyoruz. Belki başka bir yerden gelmiş olabilir ya da teknik bir sorun yaşanmış olabilir. Ancak Türkiye’ye, Azerbaycan’a veya diğer komşularımıza saldırma niyetimiz yok. Buna karşın bölgedeki ABD üslerini ve tesislerini nerede olurlarsa olsunlar hedef almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        "Savaşımız ABD ile"

        İran’ın bölgedeki saldırılarının ABD’ye baskı kurma amacı taşıdığı yönündeki iddiaları da reddeden Erakçi, "Bizim savaşımız ABD ile. ABD her gün ve her saat bize saldırıyor ve biz de kendimizi savunuyoruz. ABD topraklarına erişimimiz yokken kendimizi nasıl savunabiliriz? Bölgedeki Amerikan üslerini hedef alabiliriz. Bu, bu savaşın doğal bir sonucudur" dedi.

        "Ateşkes talep etmeyeceğiz"

        İran’ın saldırılara karşı direnişini sürdüreceğini belirten Erakçi, "Gerektiği sürece kendimizi savunacağız. Biz saldırının mağduruyuz ve yaptığımız şey meşru müdafaadır. Onurumuz ve bağımsızlığımız her şeyden daha önemlidir ve egemenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü ve onurumuzu korumak için her bedeli öderiz" dedi.

        Ateşkes talep edip etmeyeceklerine ilişkin soruya da yanıt veren Erakçi, "ABD ile müzakere etmek için hiçbir neden görmüyoruz. Daha önce iki kez müzakere ettik ancak her seferinde görüşmeler devam ederken bize saldırdılar. Bu nedenle ne ateşkes talebimiz var ne de ABD ile müzakere için bir talebimiz bulunuyor. Onlara hiçbir zaman herhangi bir mesaj da göndermedik. Geçmişte de ateşkes talep etmedik. 12 gün süren direnişin ardından şartsız ateşkes isteyen İsrail oldu. Savaşın ilk günlerinde bizden teslim olmamızı istediler ancak savunmaya devam ederek füzelerle karşılık verdik ve düşmanı şartsız ateşkes istemeye zorladık. Aynı süreç tekrar edecektir" ifadelerini kullandı.

        "Nükleer stoklarımız güvenli yerde"

        "İran’ın nükleer programına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erakçi, "İran’ın nükleer silah geliştirmeyeceği yönündeki ilke doğrudur. Güvenlik doktrinimiz ve liderin fetvası gereği İran asla nükleer silah peşinde olmayacaktır. İran NPT’ye bağlı bir ülkedir ve barışçıl bir nükleer programa sahiptir. Nükleer stoklarımız güvenli yerlerde ve denetim altındadır. Bir anlaşma sağlanması halinde ayrıntılı inceleme yapılabilir" ifadelerini kullandı.

        "Kara harekatı ABD için felaket olur"

        ABD’nin muhtemel kara harekatına ilişkin de konuşan Erakçi, "Her senaryoya, hatta kara saldırısına bile hazırız. ABD kara birlikleri girerse, onlarla başa çıkabileceğimizden eminiz ve bu onlar için büyük bir felaket olacaktır. Bu savaş için önceki savaştan bile daha fazla hazırlık yaptık ve füzelerimizin kalitesini önemli ölçüde artırdık" dedi.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

