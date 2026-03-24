İran, ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla 466 kişiyi gözaltına aldı

İran polisi, İsrail ve ABD ile savaşın başlamasından bu yana gerçekleştirilen en büyük güvenlik operasyonlarından birinde, ulusal güvenliği sarsmayı amaçlayan çevrimiçi faaliyetlerle suçlanan 466 kişiyi gözaltına aldı.

İran medyası, bu ay boyunca stratejik noktaları kayda almak, çevrimiçi olarak hükümet karşıtı içerik paylaşmak veya "düşmanla işbirliği yapmak"la suçlanan kişilerle ilgili binden fazla tutuklama yapıldığını bildirdi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, tutuklamaların son günlerde yapılan istihbarat ve teknik izleme faaliyetlerinin ardından gerçekleştirildiği belirtildi ve bu kişilerin, ülkede iç istikrarsızlık yaratmaya çalışan "düşman" ağlarla bağlantılı oldukları iddia edildi.