İran ve Avrupalı siyasetçiler anlaşamadı: "Cenevre'de bize sunulanlar gerçekçi değil"

İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan çatışmalar 9. günde devam ederken Avrupa siyasetinin çatışmayı bitirmek için İran'ı müzakere masasına döndürme çabası sonuç vermedi.

Reuters'a konuşan üst düzey İranlı bir yetkili, Avrupalı siyasetçilerin dün İranlı yetkililere Cenevre'de sunduğu önerilerin kabul edilemez olduğunu ve bunlarda ısrar etmenin iki tarafı da bir anlaşmaya yaklaştırmayacağını söyledi.

Yetkili, "Her halükarda İran, Avrupa'nın önerilerini Tahran'da gözden geçirecek ve bir sonraki toplantıda yanıtlarını sunacaktır" dedi.

Yetkili, 'sıfır uranyum zenginleştirme' önerisinin çıkmaz sokak olduğunu ve İran'ın füze programı da dahil olmak üzere savunma kabiliyetleri konusunda pazarlık yapmayacağını belirtti.