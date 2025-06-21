Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran ve Avrupalı siyasetçiler anlaşamadı: "Cenevre'de bize sunulanlar gerçekçi değil" | Dış Haberler

        İran ve Avrupalı siyasetçiler anlaşamadı: "Cenevre'de bize sunulanlar gerçekçi değil"

        Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, Cenevre'de nükleer programı konusunda Avrupalı güçler tarafından İran'a sunulan önerilerin gerçekçi olmadığını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 17:05 Güncelleme: 21.06.2025 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran: Cenevre'de bize sunulanlar gerçekçi değil
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan çatışmalar 9. günde devam ederken Avrupa siyasetinin çatışmayı bitirmek için İran'ı müzakere masasına döndürme çabası sonuç vermedi.

        Reuters'a konuşan üst düzey İranlı bir yetkili, Avrupalı siyasetçilerin dün İranlı yetkililere Cenevre'de sunduğu önerilerin kabul edilemez olduğunu ve bunlarda ısrar etmenin iki tarafı da bir anlaşmaya yaklaştırmayacağını söyledi.

        Yetkili, "Her halükarda İran, Avrupa'nın önerilerini Tahran'da gözden geçirecek ve bir sonraki toplantıda yanıtlarını sunacaktır" dedi.

        Yetkili, 'sıfır uranyum zenginleştirme' önerisinin çıkmaz sokak olduğunu ve İran'ın füze programı da dahil olmak üzere savunma kabiliyetleri konusunda pazarlık yapmayacağını belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı'yla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı'yla görüştü
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        Kimse müdahale etmedi! Anneye yumruk
        Kimse müdahale etmedi! Anneye yumruk
        Harita çizen 'kutsal kitap'
        Harita çizen 'kutsal kitap'
        Talisca için takas iddiası!
        Talisca için takas iddiası!
        Nihal Candan'a veda
        Nihal Candan'a veda
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        Kuğulu Park'ın minik beyaz kuğusuna Parla adı verildi
        Kuğulu Park'ın minik beyaz kuğusuna Parla adı verildi
        18 yıl önce komşusunu öldürmüş! Pastanede dehşet kamerada!
        18 yıl önce komşusunu öldürmüş! Pastanede dehşet kamerada!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        Taksilerde ilk! Antalya'da başladı!
        Taksilerde ilk! Antalya'da başladı!
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'nin ilk oturumu sona erdi!
        YKS'nin ilk oturumu sona erdi!