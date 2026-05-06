İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları görüştü
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.
Giriş: 06 Mayıs 2026 - 11:06
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Arakçi, ziyaretini sürdürdüğü Çin'in başkenti Pekin'de Bin Ferhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, iki bakanın, son bölgesel gelişmeleri gözden geçirdiği ve gerginliğin tırmanmasını önlemek için bölge ülkeleri arasında diplomasi ve işbirliği yolunun devam ettirilmesinin önemini vurguladığı aktarıldı.
