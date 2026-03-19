        Haberler Dünya İran: Verdiğimiz yanıt gücümüzün küçük bir parçasıydı | Dış Haberler

        İran: Verdiğimiz yanıt gücümüzün küçük bir parçasıydı

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "Dün gece İsrail'in altyapımıza yönelik saldırılarına verdiğimiz yanıt gücümüzün küçük bir parçasıydı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 18:25 Güncelleme:
        İran: Verdiğimiz yanıt gücümüzün küçük bir parçasıydı

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail’in İran’ın altyapısına yaptığı saldırıya karşılık dün gece misillemede bulunduklarını ve bunun güçlerinin küçük bir kısmı olduğunu belirterek, altyapıya tekrar saldırı düzenlenirse "artık bir kısıtlamada bulunmayacaklarını" söyledi.

        Erakçi, İsrail’in İran enerji altyapısına yatığı saldırılara ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformunda değerlendirmede bulundu.

        “Dün gece İsrail’in altyapımıza yönelik saldırılarına verdiğimiz yanıt gücümüzün küçük bir parçasıydı.” ifadesini kullanan Erakçi, bu “itidalin” tek nedeninin “gerilimin azaltılması çağrılarına saygı duymak” olduğunu söyledi.

        Erakçi, “Altyapılarımıza tekrar saldırı düzenlenirse, artık hiçbir kısıtlama olmayacak. Savaşın sona ermesi için, sivil yerleşim alanlarına verilen zararın giderilmesi gerekmektedir.” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tel Aviv'de füze binaya isabet etti

        İran'ın misilleme füzelerinden düşen şarapnel Tel Aviv'de bir binaya isabet etti  

