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        Haberler Kültür-Sanat Resim İranlı sanatçıdan yeni eser: Barış İçin Savaş

        İranlı sanatçıdan yeni eser: Barış İçin Savaş

        Dünyayı Azarnegari sanatıyla buluşturan ve yeni bir akım başlatan dünyaca ünlü sanatçı Ahad Saadi'nin "War For Peace / Barış İçin Savaş" adlı yeni eseri 20 Mayıs'a kadar Hilton Istanbul Maslak'ta sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 19:25 Güncelleme: 15.05.2025 - 19:25
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        İranlı sanatçıdan yeni eser: Barış İçin Savaş
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        Dünyayı Azarnegari sanatıyla buluşturan ve yeni bir akım başlatan, Ahad Saadi’nin "War For Peace / Barış İçin Savaş” adlı yeni eserinin lansmanı önceki gün Hilton Istanbul Maslak'ta yapıldı. Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın açılış konuşmasını yaptığı davete Arzu Kunt, Bekir Aksoy, Nasuh&Mine Mahruki, Mehmet Sungur, Mine Aksu, Selcen Gür ve Hüseyin Özer gibi birçok ünlü isim katıldı. Saadi’nin daha önceki sergilerini de ziyaret eden Prof. Dr. İlber Ortaylı, ünlü sanatçının boya ve kalem kullanmadan hazırladığı tablo ve objelerine her seferinde yeniden hayran kaldığını ifade etti.

        Bu eser için 4 bin 200 saat çalıştı

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        Ahad Saadi, yaşam mücadelesini temsil ettiğini ifade ettiği son eseri War For Peace / Barış İçin Savaş hakkında kısa bilgiler verdi. Eserini ortaya koyabilmek için 4 bin 200 saat çalıştığını anlatan Saadi, davete katılarak bu heyecanı kendisiyle paylaşan herkese teşekkürlerini sundu ve eserle ilgili şunları söyledi: “Barış İçin Savaş ne anlatıyor derseniz, kısaca yaşam mücadelesi derim. İnsanların ve canlıların birbiriyle sonsuz mücadelesi… Bu mücadeleyi barışın simgesi olan, onu temsil eden zeytin dalıyla göstermek istedim. Mücadelenin en sonunda ne oluyor, sonu nereye varıyor? Kim bilir! Ben kendimce resmettim ama herkes elbette kendine göre yorumlayabilir.”

        Ateşle nasıl çizim yapıyor?

        Ateşle çizim yapmak anlamına gelen Azarnegari sanatı, kalem ve boya kullanmadan ateşle yapılıyor. Ünlü sanatçının küçük parçalar halinde kesilen kumaşların birbirinin üzerine yakılarak yapıştırılmasıyla oluşturduğu bu teknikte, Saadi’nin fırçası, ateş; boyası ise kumaşlar. Kendi sanatıyla yeni bir akım başlatan Ahad Saadi’nin bu özel eseri, 20 Mayıs tarihine kadar otelin lobi alanında yer alan Lobby Art Gallery’de sergilenmeye devam edecek.

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        #Hilton Istanbul Maslak
        #Ahad Saadi
        #resim
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