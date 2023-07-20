İrem Derici bikinili pozunu paylaştı! Sevgilisi yorumlara tepki gösterdi!
Başarılı müzik kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren İrem Derici, sosyal medya hesabından sevgilisi Atakan Işıktutan ile pozunu yayınladı. Gelen yorumlar karşısında Işıktutan sessiz kalamadı.
Türkiye'nin sevilen şarkıcılarından biri olan İrem Derici, son zamanlarda mutlu ilişkisiyle sık sık magazin gündeminde konuşuluyor. Derici, sosyal medya hesabından da aşk pozları vermeyi ihmal etmiyor. Ünlü şarkıcının sevgilisi Atakan Işıktutan ile çekildiği bikinili pozuna binlerce yorum geldi. O yorumlardan birine Işıktutan sert yanıt verdi.
İrem Derici sevgilisi ile olan pozunu sosyal medya hesabından: "Ati'yle Yaz Gülü" notuyla yayınladı. Ünlü ismin gönderisine binlerce beğeni ve yorum geldi.
Derici'nin yayınladığı bikinili pozun altına bir takipçisinden: "Zengin de olsan o çatlaklar gitmiyor" yorumu geldi. Verdiği yanıtlarla adından söz ettiren şarkıcı cevap olarak "Shoplaya shoplaya öldük bomb.k bir güzellik algısı hepimizin psikolojisini yedi"dedi.
İrem Derici'nin sevgilisi Atakan Işıktutan ise yoruma yanıt olarak: "Benim de göğsüm kalçalarım çatlak ne var yani? Allah beyninizi çatlatmasın. Çatlak olmasa gözünün üstünde kaş var dersiniz. Biz mutluyuz, siz de ağlayarak günlüğünüze not alabilirsiniz.” dedi.
İşte İrem Derici'nin son paylaşımı...