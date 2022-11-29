İrem Derici'den takipçisine cevap! 'Ev parasını kendine harcadın'

Takipçileri, İrem Derici'nin bu mesajına; "848 bin civarinda takipçi var, ortalama 5 TL göndersek 4 milyon 250 bin civarı yapar. Güzel bir daire alır", "Senin de annen paranı gereksiz yere harcama diyor mu?" ve "Ev parasını kendine harcadın, taş gibi hatun oldun bak" gibi yorumlar yaptı.