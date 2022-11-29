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İrem Derici'den takipçisine cevap! 'Ev parasını kendine harcadın'

İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. "İrem Derici ev aldı mı ya?" diye soran bir takipçisine kayıtsız kalmayan Derici, verdiği yanıtla hayranlarından eğlenceli yorumlar aldı

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  • İrem Derici'den takipçisine cevap! 'Ev parasını kendine harcadın' - Magazin haberleri

    İrem Derici, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Derici, geçtiğimiz gün bir takipçisinin kendisiyle ilgili paylaşımına verdiği yanıtla dikkat çekti. 
  • İrem Derici'den takipçisine cevap! 'Ev parasını kendine harcadın' - Magazin haberleri

    Şarkıcı, Twitter'dan "İrem Derici ev aldı mı ya?" diye soran bir sosyal medya kullanıcısına "Yok alamadım, çarçur..." yanıtını verdi. 
  • İrem Derici'den takipçisine cevap! 'Ev parasını kendine harcadın' - Magazin haberleri

    Sosyal medyada yaklaşık 848 bin takipçisi bulunan Derici'nin yanıtı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. 
  • İrem Derici'den takipçisine cevap! 'Ev parasını kendine harcadın' - Magazin haberleri

    Takipçileri, İrem Derici'nin bu mesajına; "848 bin civarinda takipçi var, ortalama 5 TL göndersek 4 milyon 250 bin civarı yapar. Güzel bir daire alır", "Senin de annen paranı gereksiz yere harcama diyor mu?" ve "Ev parasını kendine harcadın, taş gibi hatun oldun bak" gibi yorumlar yaptı.
  • İrem Derici'den takipçisine cevap! 'Ev parasını kendine harcadın' - Magazin haberleri

    "BEN HEP ZENGİNDİM!"

    Öte yandan 35 yaşındaki şarkıcı, daha önce sosyal medya hesabından kendisinin fotoğraflarını paylaşan bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtla gündeme gelmişti.

    Derici, estetik yaptırmadan önceki haliyle, şimdiki görüntüsünü kıyaslayarak, "Paradan önce-paradan sonra..." yazan Twitter hesabına, "Kuşum maalesef ben hep zengindim. Doğru doktor diyelim..." cevabını vermişti.
  • İrem Derici'den takipçisine cevap! 'Ev parasını kendine harcadın' - Magazin haberleri

    "TEK ESTETİKSİZ YERİM DUDAKLARIM"

    Ünlü şarkıcının, üç burun ameliyatı, göğüs ve dişlerini yaptırdığı biliniyor. Ünlü şarkıcı zaman zaman da botoks ve dolguya başvuruyor. Derici, "Tek estetiksiz yerim dudaklarım" açıklamasını yapmıştı.
  • İrem Derici'den takipçisine cevap! 'Ev parasını kendine harcadın' - Magazin haberleri

    "EN PAHALI ESTETİĞİM..."

    Ünlü popçu, "En pahalı estetiğin ne kadar?" diye sorulunca göğüs estetiğine vurgu yaptığı bir fotoğraf ile "4 bin Euro" karşılığını vermişti.

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