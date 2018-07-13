İrem Derici depresyona mı girdi?

Geçtiğimiz sene aşırı zayıflık ve yeme bozukluğu nedeniyle bağışıklık sistemi çöken İrem Derici, uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Tedavi gördükten sonra düzelen ve eski sağlığına kavuşan İrem Derici, 10 kilo aldı. Ancak popçunun bu durumdan rahatsız olduğu öğrenildi. Şarkıcı yeni görüntüsünden dolayı depresyona girdi