İrem Derici, erkek halini Quaresma'ya benzetti
Ünlü şarkıcı İrem Derici, yapay zekâyla oluşturulan erkek halini sosyal medya hesabında paylaşarak, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Quaresma'ya benzetti; "Boyabatlı Quaresma"
Sosyal medyada Zuarchiv adlı bir kullanıcı, ünlü kadın oyuncuları "erkek"leştiren çalışmalarını paylaştı. Bu isimlerden biri de şarkıcı İrem Derici oldu.
İrem Derici, erkek halini sosyal medya hesabında paylaşarak Beşiktaş’ın eski Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma’ya benzetti ve "Boyabatlı Quaresma diyen ben" ifadesini kullandı.
Daha önce Meryem Uzerli ve Hazal Kaya da erkek hallerine tepkisiz kalmamıştı. Uzerli, erkek halindeki fotoğrafına "Kendime âşık oldum" yorumunu yapmıştı.