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        Haberler Magazin İrem Derici, erkek halini Quaresma'ya benzetti - Magazin haberleri

        İrem Derici, erkek halini Quaresma'ya benzetti

        Ünlü şarkıcı İrem Derici, yapay zekâyla oluşturulan erkek halini sosyal medya hesabında paylaşarak, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Quaresma'ya benzetti; "Boyabatlı Quaresma"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 08:15 Güncelleme: 20.12.2024 - 08:15
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        Sosyal medyada Zuarchiv adlı bir kullanıcı, ünlü kadın oyuncuları "erkek"leştiren çalışmalarını paylaştı. Bu isimlerden biri de şarkıcı İrem Derici oldu.

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        İrem Derici, erkek halini sosyal medya hesabında paylaşarak Beşiktaş’ın eski Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma’ya benzetti ve "Boyabatlı Quaresma diyen ben" ifadesini kullandı.

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        Daha önce Meryem Uzerli ve Hazal Kaya da erkek hallerine tepkisiz kalmamıştı. Uzerli, erkek halindeki fotoğrafına "Kendime âşık oldum" yorumunu yapmıştı.

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        Hazal Kaya ise "Bir de bana bakın. Allah'ım bu ne çirkinlik ya... Kadın doğduğuma hep sevinirim. Şükürler olsun Rabbim, teşekkür ederim Allah'ım" demişti.

        Fotoğraflar: Instagram

        #irem derici
        #ricardo quaresma
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