        İrem Helvacıoğlu, çocukluk kıyafetlerini kızına giydirdi - Magazin haberleri

        İrem Helvacıoğlu, çocukluk kıyafetlerini kızına giydirdi

        Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, kızı Sora ile paylaştığı karelerle yürekleri ısıttı. Helvacıoğlu, kızının giydiği elbisenin ve yanındaki oyuncakların bir zamanlar kendisine ait olduğunu açıkladı: Üzerindeki elbise ve yanındaki oyuncaklar bir zamanlar benimdi

        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 20:09
        Çocukluk kıyafetlerini kızına giydirdi

        2024 yılında Ural Kaspar ile dünyaevine giren İrem Helvacıoğlu, kısa süre sonra anne olacağı müjdesini vermişti. Oyuncu, 15 Ekim'de kızı Sora'yı kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı.

        Kızıyla geçirdiği anları zaman zaman takipçileriyle paylaşan Helvacıoğlu, son olarak Sora ile yeni karelerini yayınladı. Oyuncu, kızının üzerindeki kıyafetin ve yanındaki oyuncakların kendi çocukluğundan kalma olduğunu belirtti.

        Ünlü oyuncu paylaşımında duygularını şöyle dile getirdi, "İlk fotoğraf benim için çok değerli; üzerindeki elbise ve yanındaki oyuncaklar bir zamanlar benimdi. Hayatımın en anlamlı şubat ayını geçirdim. Her anına 'iyi ki'… Zamanın acımasızca hızlı aktığını biliyordum ama sen gelince bunu daha iyi anladım. En son çocukken bu kadar dolu dolu zaman geçirdiğimi hatırlıyorum. Anların bazen yavaşlatılabildiğini; kalbimin bu kadar sıcak, güneşin bu kadar parlak ve kuşların renklerinin bu kadar canlı olduğunu en son çocukken görmüş ve hissetmiştim.

        Ben sana bir şeyler öğretmeye niyetlendiğimde, asıl öğretenin sen olduğunu anladım. Sevginin ve değerin önce insanın kendisinde olması gerekiyormuş; teşekkür ederim, sayende öğrendim. Şimdi tüm bunları sana göstermek için hazırım. Merak etme meleğim, annen hep yanında: Korktuğunda önünde, istediğinde yanında, göremediğinde arkanda, hissettiğinde ise kalbinde… Sen ne zaman istersen orada ama her daim yanında olacağım. Annen seni çok seviyor. Beni seçtiğin için teşekkürler, iyi ki geldin."

        Fotoğraflar: Instagram

        Ivana Sert Dubai'den seslendi: Roket sesleri duymak kolay değil

        Cumartesi akşamı ABD-İsrail saldırısına misilleme yapan İran'ın füzeleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine düşmüştü. Oğlu Kayon Ateş Sert ile Dubai'de bulunan Ivana Sert, yaşadığı korku dolu anları paylaştı; "Roket sesleri duymak kolay değil"

