İrem Helvacıoğlu, yeni partneri Seçkin Özdemir ile Baş Belası dizisinde rol alıyor. Daha önce Sen Anlat Karadeniz ve Seni Çok Bekledim dizisinde rol alan genç oyuncu 30 yaşında. İşte İrem Helvacıoğlu'nun biyografisi...

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No.: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı.

İREM HELVACIOĞLU'NUN DİZİLERİ